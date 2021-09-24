Vize uzatma işlemleri PGM tarafından yürütülecek

İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi tarafından yürütülen “vize uzatma” işlemlerinin 27 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “KKTC’de bulunan yabancıların vize uzatma işlemleri için 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi.