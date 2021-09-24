52’si yerel 66 yeni vaka

“Toplam 21.789 test yapıldı, 52’si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı, 175 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52”si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

24 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 52

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .807.160

Toplam Vaka Sayısı: 19.104

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954