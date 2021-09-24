Kaplumbağaları Koruma Derneği, Alagadi ve Kaplıca’da 20 kilo katran toplandığını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Suriye’den yayılan yağ sızıntısı kalıntılarının katran olarak vurduğu Alagadi ve Kaplıca bölgelerinden bugün yaklaşık 20 kilo katran topladıklarını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, diğer bölgelerdeki sahillere de söz konusu kalıntıların ulaşabileceği belirtilerek, halka, en yakın olunan sahilleri kontrol etme ve/veya temizleme çağrısı yapıldı.

Gözlemler hakkında bilgilendirme yaparak, daha koordineli çalışılabileceği ve bu şekilde acilen müdahale gereken bölgelerde yardımlaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada “Bizlere Facebook/Instagram/E-mail/1188 kısa numarası/ 0533 825 47 90 numaralarından ulaşarak, adınızı, hangi bölgede kaldığınızı ve hangi sahillerden ne kadar katran gördüğünüzü/toplamayı başardığınızı paylaşırsanız, bu felakete karşı el ele daha etkin mücadele edebiliriz” denildi.

Kaplumbağa yumurtlama sahillerindeki temizlik etkinliklerine katılmak isteyenlerin de verilen iletişim bilgilerinden derneğe ulaşabileceği belirtildi.