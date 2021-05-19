Sinema

Hayvan Mezarlığı’nın (Pet Sematary) devam filmi geliyor

19 Mayıs 2021
Hayvan Mezarlığı devam filmi





Stephen King romanı Hayvan Mezarlığı’nın 2019 yapımı sinema uyarlamasının devam filmi çekilecek.





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19 Mayıs 2021


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