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Özyiğit: Bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz

19 Mayıs 2021





TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Özyiğit şunları söyledi;

Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 





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19 Mayıs 2021


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