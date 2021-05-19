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Naomi Campbell anne oldu

19 Mayıs 2021
naomi campbell





90’lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.





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19 Mayıs 2021


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