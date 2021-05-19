Naomi Campbell anne oldu

90’lı yılların fırtına gibi esen ünlü süper modeli Naomi Campbell , artık bir kız bebek annesi olduğunu duyurdu.

Ünlü model, “Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok” ifadesini kullandı.

Campbell’in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor. Ünlü modelin sözcüsü daha fazla bilgi vermedi.