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Naomi Campbell anne oldu
19 Mayıs 2021
90’lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
90’lı yılların fırtına gibi esen ünlü süper modeli Naomi Campbell, artık bir kız bebek annesi olduğunu duyurdu.
50 yaşındaki Campbell, Instagram’dan bebek ayağı fotoğrafı paylaşarak haberi duyurdu.
Campbell’in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor. Ünlü modelin sözcüsü daha fazla bilgi vermedi.
Haberi duyurmasının ardından moda dünyasından pek çok ünlü isim Campbell’i tebrik etti.
Campbell, 2017’de İngiliz Evening Standard gazetesine verdiği röportajda anne olma isteğini şöyle dile getirmişti:
“Çocuk sahibi olmayı hep düşünüyorum. Ama şimdi bilim sayesinde sanırım bunu istediğim zaman yapabilirim.”
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