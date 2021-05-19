Fransa’da Covid-19 kısıtlamaları gevşetildi: Halk sokaklara akın etti

Avrupa’da corona virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü ülke olan Fransa’da Covid-19 karantina önlemleri ve aşılama çalışmasındaki hızlanma meyvesini verdi.

Bu ayın başında uyguladığı üçüncü kısıtlamaları kaldıran Fransa, Haziran ayında tüm karantina ve kısıtlama tedbirlerini kaldırmayı planladığını belirtti. Ülkedeki kademeli normalleşme politikası kapsamında, restoran ve barların açık alanları ile mağazalar ve kültürel alanlar bugün itibariyle yeniden açıldı. Özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen Fransızlar ise kafelere hücum etti, müzelerin ve sinemaların önünde kuyruklar oluşturdu.

Fransa’da Covid-19 tedbirleri nedeniyle aylar boyunca kapalı tutulan kafe, bar restoranlar bugün itibariyla yeniden hizmet vermeye başladı. Mağazalar ve müzeler de yeniden açıldı. Açık hava restoranlarında altı kişiye kadar olan grupların birlikte yemek yemesine izin verildi. Ayrıca, ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı da 19:00’dan 21:00’e çekildi.

FRANSA AŞILAMA HEDEFİNİ TUTTURDU Bununla birlikte, Fransa’nın aşılama kampanyası da son haftalarda hızlandı. Ülkede 16 Mayıs itibariyle 20 milyon kişi en az bir dozla yaklaşık 9 milyon kişi ise tamameN aşılandı. Böylelikle hükümet, Mayıs ayı ortasına kadar ilk doz aşı ile 20 milyon insanı aşılama hedefini tutturmuş oldu.

Yaklaşık 7 ay süren kısıtlamaların ardından restoranların, kafelerin, mağazaların, sinemaların, tiyatroların, müzelerin ve spor salonlarının açılmasıyla, Fransızlar sokaklara akın etti.

SİNEMADA ARKA ARKAYA ÜÇ FİLM İZLEMEK İÇİN İŞE GİTMEDİ BBC’nin Paris muhabiri Lucy Williamson, insanların sosyal hayata geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirterek, bir kadının sinemada arka arkaya üç film izlemek için işinden bir gün izin aldığını söyledi.

BELİRLİ KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Öte yandan, Fransa’nın aşamalı yeniden açılışının bir parçası olarak, işletmeler için bazı kısıtlamalar devam edecek.