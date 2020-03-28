Kıbrıs Türk Futbolunun bugün içinde bulunduğu ilerlememiş durumu, futboldaki söz sahibi insanların ta kendisini. Şimdi yapılan yorumlar ve açıklamaları okuyunca bunu çok rahat söyleyebiliyorum.

Düşünebiliyor musunuz halen daha “futbol oynansın. Kaldığı yerden devam etsin” diyenler var.

Hayretle okuyorum gerçekten.

Doktorlardan görüş aldım, spor bilimciden görüş aktardım bu sayfalarda.

1 sporcu 15 gün evde oturursa 1 ay geri gider. Bu bir bir daha ikidir kadar nettir.

Kaldı ki şu anda evde oturma süresi 15 güne ulaştı. 10 gün daha yasak var. Etti mi 25 gün. E 10 gün sonra da bu iş bitmeyecek. Bir 14 gün daha yasak gelecek gibi. Toplam oldu 40 gün. Evde oturacak sporcu. Ve siz bu sporcuya şampiyonluk veya kümede kalma yarışı vereceği 8 haftalık üst düzey performans isteyen sürece hazırlayacaksınız 15 günde!

Bu neyin aklıdır? Nerde ne okudunuz? İnternet oyunu mu bu? Neyin kafasındasınız?

Hayat 20 Nisan’da normale döndü farz edelim. 40 gün evde oturan sporcu ne 2 haftada ne 3 haftada lige hazır olmaz.

Size sizin anlayabileceğiniz hesapla anlatayım bunu.

KKTC’de futbol Mayıs’ın ilk haftası ile ikinci haftası biter. 15 gün futbolculara izin verilir. Haziran’da salonda güç kuvvet çalıştırılmaya başlayan futbolcular olur. Salonda takım çalışmalarına ve testlere Haziran sonra başlar futbol takımları. Temmuz ayında ise saha çalışmalarına başlar. Girip internete yazın isterseniz geçmiş sezonları ve takımların sezon açılışlarını. Yani kısaca sezon bittikten sonra futbolcuya 25 ile 40 gün arası izin verilir.

Ve daha sonra 2-2,5 ay sürecek sezon hazırlık süreci başladı. Lig maratonuna hazırlanmaya başlarlar yani.

Siz şimdi 40 gün evde oturacak futbolcuya 2-3 hafta hazırlık izni verip yeniden liglere başlasın diyorsunuz ya. Hayretle okuyorum sizi.

Yazda mış gece maçı haftada 2 maç 3 maçmış. Hangi elektrik parası ile hangi gece maçı? Hangi sponsorla hangi para ile futbolcuları ödeyecek kulüpler? Biraz akıl biraz mantık lütfen.

Sertoğlu açıkladı. Ligler süresiz ertelendi, hayat normale dönsün oturup en adil kararı vereceğiz dedi.

Oturup buna kafa yorun lütfen futbol uzmanları! Evet ligler bitirilecek. Ama nasıl bitirilsin bunu düşünün!

Düşme kalksın mesela. 1.Lig’den 4-5 takım Süper Lig’e alınsın 20 takım ile yabancısız başlasın 2020-2021 sezonu mesela. Herkese adil olmaz mı? Yok, beğenmediniz mi? O zaman buna kafa yorun! Beğeneceğiniz fikirler üretin. Günü geçiştirmeden başka bir şey yapın yani. Ama Sertoğlu’nun karşısına geçince de korkudan missi kedicik gibi oturmayın. Konuşun yemez sizi adam. İyi insandır merak etmeyin.

5 kulüp başkanı ile görüştüm dün. Uçak bulsalar yabancıları gönderecek adamlar. Para yok! Halen daha yazda gece maçı oynansın diyen var. Şaka gibi..