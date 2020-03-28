BasketbolSpor

“Bu sezon bitmiştir”

28 Mart 2020

Basketbol Erkekler Ligi’nde ara verildiği süreçte lider pozisyonda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Koçu Halit Kıryağdı, önceliğin sağlık olduğunu ve herkesin buna odaklanması gerektiğini söyledi.

YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, öncelikle sağlığın önemine işaret ederek, rekor kırarak tamamlayabilecekleri bir sezonun durduğunu, ancak bunun şu anda çok önemli olmadığını söyledi.

Kıryağdı, “Önce kendimize sonra da çevremize zarar vermemek adına evde kalmamız çok önemli. Sporcularımız evlerinde kendilerini hazır tutmaya çalışsa da gerçekçi olursak bu yılki sezonun bittiğini düşünüyorum. Yabancı oyuncuları Anderson ve Palmer’in halen ülkede olduğunu, onları ülkelerine gönderebilmek için uğraştıklarını dile getiren Kıryağdı, “Ligin ne şekilde bitirileceğinin şahsen benim için önemi yok. Salgının tamamen kontrol edilebilmesi için en az birkaç aya daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Virüsün sporcu sağlığına atlatılabilse dahi kalıcı zararlar verebileceği söyleniyor. Herkes gibi onlar da çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Kıryağdı, “Tüm resmi kupaları kazandık ve lig durduğunda lider durumdaydık. Cumhuriyet Kupası’nı Koopspor’a karşı 34 sayı farkla, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı LAÜ’ye karşı 20 sayı farkla ve en son Federasyon Kupası’nı yine Koopspor’a karşı 14 sayı farkla kazanmayı başardık. Ligin durması tarihi bir başarı yakalama şansımızı engellemiş olsa da önce sağlık diyorum” dedi.

 



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