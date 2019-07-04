Havadis’in gurur gecesi

Havadis Medya Grubu’nun bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Havadis Ödül Töreni” Vuni Palace Hotel’de önceki gece, muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşti

ALKIŞLAR EN İYİLER İÇİN: İş, sanat, spor ve medya dünyasından kendi alanlarında ön plana çıkan isimler, görkemli bir törenle ödüllerini aldı. KKTC’den ve Türkiye’den çok sayıda değerli ve ünlü isimlerin katıldığı gecede sahne alan sanatçılar performansları ile izleyenleri büyüledi, alkışlar durmadı

HAVADİS’E ÖVGÜ YAĞDI: Türkiye’nin ünlü isimleri; manken ve sunucu Gizem Özdilli ile Koreograf ve modacı Uğurkan Erez’in sunuculuğunu yaptığı gecede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Akıncı ve Tatar, konuşmalarında övgü dolu sözleri ile Havadis Medya Grubu’nu onurlandırdı

“HAVADİS KIBRIS’A HİZMET EDİYOR”: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Havadis’in bir fikir gazetesi olduğunu belirterek, yayın yaşamında uzun ömürler diledi. İçinden geçilen koşullarda Havadis’e önemli görevler düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Havadis çoğulcu yapısıyla toplumumuza, demokrasiye, Kıbrıs’a hizmet ediyor. Ben de sıkı bir Havadis okuyucusuyum” dedi

“NİCE YILLAR HAVADİS”: Başbakan Ersin Tatar, Havadis Gazetesi’nin KKTC’de önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tatar, “Havadis Gazetesi Kıbrıslı Türk değerlerine her zaman olduğu gibi bu gece de sahip çıkarak, onların başarılarını ödülle taçlandırmıştır. Havadis ailesini yürekten kutluyorum. Daha nice yıllara Havadis” dedi

DÜZGÜN: HALKIN HİZMETİNDEYİZ: Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün gecede yaptığı konuşmada Havadis’in bir misyonunun da ülkesi için değer yaratanları takdir ve teşvik etmek olduğunu belirtti. Başaran Düzgün “Havadis, ülkesinin ve halkının hizmetindedir. Bu hizmetini de sürdürecektir” dedi

Adanın önde gelen medya gruplarından Havadis, İş, sanat, spor ve medya dünyasından kendi alanlarında başarıları ile öne çıkan isimleri ödüllendirdi.

Havadis Medya Grubu’nun bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Havadis Ödül Töreni”, Vuni Palace Hotel’de önceki gece, muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşti.

Havadis Ödül Töreni’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekillerinin yanı sıra iş, sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

Gecede Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödüle layık görülen sanatçılar, duygularını paylaştı, ardından performans sergiledi. Sanatçıların sahne performansları konuklardan büyük alkış topladı.

Akıncı: Havadis Gazetesi’nin bir fikir gazetesidir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak, başı dik, kimsenin tahakkümü altına girmeden yaşayacağı, özgür, barış, huzur içinde varlığını sürdürmesini, bu halkın mutluluğunu istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Havadis Gazetesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği; iş, sanat, spor ve medya dünyasından yıl boyunca kendi alanlarında ön plana çıkan isimleri ödüllendirdiği etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne’de yer alan ödül töreninde yaptığı konuşmada, Havadis Gazetesi’nin bir fikir gazetesi olduğunu belirterek, gazeteye yayın yaşamında uzun ömürler diledi. İçinden geçilen koşullarda Havadis Gazetesi’ne çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Havadis çoğulcu yapısıyla toplumumuza, demokrasiye, Kıbrıs’a hizmet ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC topraklarına kazayla bir füze düştüğünü anımsatarak, “Hedef biz değildik ama bizim topraklarımıza düştü, neyse ki boş tarlalara düştü, can kaybı olmadı. Ama bu füzeler yanı başımızda, hemen Orta Doğu’da her Allah’ın günü masum çocukların, masum ailelerin üzerine düşüyor” dedi. Kıbrıs’ın da bu coğrafyanın bir parçası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgemizde barışın ve istikrarın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Halkın mutluluğunu istiyoruz”

Makamların gelip geçici olduğunu belirterek, insan olmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ne olursak olalım, her birimiz birer insanız ve birer faniyiz. Bu makamlar hiç birimiz için kalıcı değil, hepsi gelip geçici. Ama bir noktada buluşuyoruz; Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak, başı dik, kimsenin tahakkümü altına girmeden yaşayacağı, özgür, barış içinde, huzur içinde bir varlık olarak idamesini istiyoruz, bu halkın mutluluğunu istiyoruz” dedi.

“Sanatımızla, kültürümüzle, şiirimizle, sazımızla, sözümüzle dünyada varız ve var olmaya devam edeceğiz”

KKTC’nin, sanatı ve kültürü ile dünyada var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi içimizden bu kadar güzel sanatçıların çıktığını bir kez daha gördüm, bir kez daha mutluluk duydum. Tüm dallarda bu kadar yetişmiş güzel insanımız var. Resmen tanınmamış olabiliriz ama sanatımızla, kültürümüzle, şiirimizle, sazımızla, sözümüzle dünyada varız ve var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tatar: Havadis her zaman değerlerine sahip çıktı

Başbakan Ersin Tatar, gecede yaptığı konuşmada, insan olmanın önemine dikkat çekerek Kıbrıslı Türklerin farklı görüş ve fikirlere sahip olup hatta bu noktada zaman zaman tartışsalar da insan olma noktasında her zaman bir olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzel bir ülke, Kıbrıs Türkünün ise bu ülkede, karşılıklı sevgi saygı temelinde yaşayan, mutlu insanlar olduğunu belirten Başbakan Tatar, Havadis Gazetesi’nin de bu güzellikte önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Havadis Gazetesi’nin her zaman değerlerine sahip çıkan bir yayın organı olduğunu ifade eden Tatar, “Havadis Gazetesi’ne başarılarının devamını diliyorum, kendilerini yürekten kutluyorum, yayın hayatında daha nice yıllar diliyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar şunları kaydetti: “Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Biz güzel ve mutlu insanlarız. Elbette tartışmalarımız oluyor, özellikle siyaset yaparken ancak insan olma noktasında, sevgi ve kardeşlik noktasında biriz. İnsanlık bir tarafa, siyaset bir tarafadır. Dolayısıyla böyle bir güzellik, böyle bir ülke yoktur. İşte böyle bir güzelliğin içerisinde Havadis Gazetesi de vardır. Havadis Gazetesi bu gece 30-40 yıllık dostları buluşturmuş, Kıbrıslı Türk değerlerine her zaman olduğu gibi bu gece de sahip çıkarak, onların başarılarını ödülle taçlandırmıştır. Havadis Gazetesi’ne başarılarının devamını diliyorum, kendilerini yürekten kutluyorum, yayın hayatında daha nice yıllar diliyorum.”

Düzgün: Değerlerimize sahip çıkacağız

Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün ise gecede yaptığı konuşmada, Havadis ’in bir misyonunun da bu ülke için değer yaratanlara sahip çıkmak olduğunu belirtti ve “bu ülkede değer yaratanlara yarattıkları değerlerle sınırların ötesine taşanlara sahip çıkacağız. Emeklerini mütevazı bir şekilde ödüllendirerek takdir edeceğiz. Havadis bu misyonunu sürdürmekte kararlıdır” dedi.

Oğuldan babaya ödül

Görkemli ve bol alkışlı bir atmosferde yaşanan “Havadis Ödül Töreni” birbirinden anlamlı görüntülere sahne oldu. Bu güzel anlardan biri de Türkiye’deki gururumuz Buray ile müzisyen babası Turgay Salim arasında yaşandı. Ülkemizin değerli sanatçılarının ağırlıklı olarak onurlandırıldığı gecede değerli müzik ustalarımızdan Turgay Salim Hoşsöz’e ödülünü Havadis Medya Grubu adına oğlu Buray Hoşsöz takdim etti. Oğuldan babaya giden ödül, katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

İşte yılın en iyileri:

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Havadis Gazetesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Havadis Yılın En iyileri Ödül Töreni”nde iş, sanat, spor ve medya dünyasından yıl boyunca kendi alanlarında ön plana çıkan isimlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye’nin ünlü isimleri; manken ve sunucu Gizem Özdilli ile Koreograf ve modacı Uğurkan Erez’in sunuculuğunu yaptığı gecede ödüle layık görülenler şöyle:

Yasin Kurt

MTG 2018-2019 Yılının Futbolcusu

Ali Oraloğlu

MTG – 2018-2019 Yılının Teknik Adamı

Kerem Eran

2018-2019 Yılının En Başarılı Hakemi

Özdemir Tokel

Yılın İletişimci Ödülü

Uğurkan Erez

Katkılarından dolayı

Gizem Özdilli

Katkılarından dolayı

Raşit Bağzıbağlı

Yılın Moda Tasarımcısı

Beste Korkmaz

Yılın Moda Tasarımcısı

Hüseyin Kanatlı

Onur Ödülü

Dilay Korkmaz

Yılın Magazin Sunucusu ( Kanal D )

Eylem

Yılın Dikkat Çeken Sanatçısı

Buray

Müzik Listelerinin Popüler Sanatçısı

Bahar Gökhan

Konserlerin Sevilen Sanatçı

Kadir Carlos

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

Ahmet Evan

Yılın Parlayan Yıldız Sanatçısı

Studio 21

En iyi Dans Grubu

Vasvi – Doğuş Çiftçioğlu

Yılın Kalite ve Başarı Ödülü

Bülent Fevzioğlu

Yılın Söz Yazarı

Soyhan Bilgeer- Fahriye Özay

En İyi Klip Düeti

(2 Adet basılacak)

Turgay Salim

Onur Ödülü

Genco Ecer

Zirve Yolundaki Sanatçı Ödülü

Ayşegül Zaim

Başarı Ödülü

Yusuf Coşkuner

DJ Onur Ödülü

İpek Amber

Başarı Yolundaki Sanatçı Ödülü

Viva casino

Katkılarından dolayı

Vuni Place

Katkılarından dolayı

Nil Burak

Unutulmaz Sanatçı Ödülü

Gizem Akbil

Umut Veren Sanatçı Ödülü

Cemal Özgürsel

2019 Meslek ve Başarı Ödülü

Bekir Azgın

Gazetecilik Onur Ödülü

Mehmet Ekin Vaiz

Sosyal Medya Başarı Ödülü

Fikri Karayel

Başarı Ödülü