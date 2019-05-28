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Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkacak

28 Mayıs 2019

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-37 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji uyardı: 11:00 – 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerek

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, ultraviyole radyasyonunun yüksek olduğunu açıklayarak, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 15 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Ultraviyole radyasyonunun yüksek olduğu günlerde, olağan cilde sahip insanların 15 dakika kadar güneşte kalabileceğini ancak şapka ve gözlük kullanımının şiddetle önerildiği belirtildi. Diğer taraftan, güneşe maruz kalacak olan burun ve kulakların mutlaka korunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji uyardı: Orman yangın olasılığı çok yüksek!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselebileceğinden arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

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