Lefkoşa’nın kalbi şarkılarla attı

METİN KAVAZ İLE MÜZİK KEYFİ:

Brother Walled City Nicosia’nın hız kesmeyen canlı gecelerinde sıra yine Metin Kavaz ve orkestrası Positrone’un güzel şarkılarındaydı

Lefkoşa içinin sevilen canlı müzik mekanlarından Brother Walled City Nicosia, geçtiğimiz akşam yine capcanlı bir programla hayat doldu. Canlı müzik geceleriyle konukları üstüne çeken mekanda sahne sırası bu kez Metin Kavaz ve orkestrası Positrone’daydı.

Anadolu Rock tadındaki programlarıyla konukları üzerine çeken Kavaz ve Orkestrası bu güzel geceyi samimi programlarıyla keyiflendirdi. Öyle ki mekanın eğlencesine akan konuklar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmekten de geri kalmadı.

Keyiflerin bol olduğu gecede içeceklerini yudumlarken müziklerin tadını çıkaran konuklar bol bol stres atarak haftanın yorgunluğundan kurtuldu.