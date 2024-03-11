Hava Durumu: 3 gün yer yer sağanak bekleiniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava Durumu: 3 gün yer yer sağanak bekleiniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu 3 gün sağanak bekleniyor

Hafta boyunca hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı tahmin edilirken, perşembe, cuma ve cumartesi  günleri yer yer  sağanak  bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin Haftalık Hava Tahmin Raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.


Hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı hafta boyunca rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, yarın az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba çok bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; perşembe parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, pazar ve pazartesi ise  parçalı bulutlu olacak.

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Tags:hava durumu
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