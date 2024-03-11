Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası’nda finallere doğru

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası yarı final maçlar ile devam etti. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı ve finale yükselenler belli oldu.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final
Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural 1/4 0/4
Hasan Çakartaş – Pars Ozan 1/4 2/4
14 YAŞ KIZ – Yarı Final
Beren Başaran – Almira Akşahin 3/6 0/6
Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 4/6 1/6
14 YAŞ KIZ – Grup-2 Yarı Final
Enra Çakartaş – Vera Gazi W.O. (Enra Çakartaş)
Nehir Gürses – Beren Başaran 0-1 RT(Beren Başaran)
14 YAŞ ERKEK –Yarı Final
Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu 6/4 6/1
Asım Aras Astan – Çınar Elmalı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final
Baran Adalıer – Çınar Elmalı 4/6 0/6
Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu 6/4 4/6 8/10
16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final
Devin Bedevi – Rüzgar Vural 0/6 3/6
Asım Aras Astan – Doruk Tüzel 6/0 6/2
13+ KADINLAR – Yarı Final
Özgül Şah – Kayra Yüceer 1/6 2/6
Şengül Tilki – Inna Viazova 6/0 6/0
13+ ERKEKLER – Yarı Final
Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül W.O (Toprak Berkol)
Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau 6/2 7/6