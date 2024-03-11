Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası’nda finallere doğru

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası yarı final maçlar ile devam etti. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı ve finale yükselenler belli oldu.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final

Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural 1/4 0/4

Hasan Çakartaş – Pars Ozan 1/4 2/4

14 YAŞ KIZ – Yarı Final

Beren Başaran – Almira Akşahin 3/6 0/6

Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 4/6 1/6

14 YAŞ KIZ – Grup-2 Yarı Final

Enra Çakartaş – Vera Gazi W.O. (Enra Çakartaş)

Nehir Gürses – Beren Başaran 0-1 RT(Beren Başaran)

14 YAŞ ERKEK –Yarı Final

Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu 6/4 6/1

Asım Aras Astan – Çınar Elmalı 6/0 6/1

14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Baran Adalıer – Çınar Elmalı 4/6 0/6

Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu 6/4 4/6 8/10

16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Devin Bedevi – Rüzgar Vural 0/6 3/6

Asım Aras Astan – Doruk Tüzel 6/0 6/2

13+ KADINLAR – Yarı Final

Özgül Şah – Kayra Yüceer 1/6 2/6

Şengül Tilki – Inna Viazova 6/0 6/0

13+ ERKEKLER – Yarı Final

Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül W.O (Toprak Berkol)

Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau 6/2 7/6