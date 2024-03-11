Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Büyük Erkekler Ligi’nde heyecan sürüyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan sürüyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin ikinci hafta karşılaşmaları Cumartesi günü oynandı.

İlk devre maçlarının oynandığı ve tamamlandığı Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü de sporcular birbirinden zorlu ve heyecanlı maçları geride bıraktılar.


Büyük Erkekler Ligi 16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak.

Federasyon spor salonunda oynanacak olan maçlar saat 10.00’da başlayacak.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar