Bitcoin'de yeni rekor: 72 bin doları aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiSürmanşet

Bitcoin’de yeni rekor: 72 bin doları aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bitcoin

Kripto para piyasalarında ralli devam ediyor. Bitcoin, yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde 72 bin doları aştı. Ethereum ise 4 bin dolar bandında alıcı buldu.

Kripto paralar, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 32ün üzerinde yükselişle 72 bin 217 doları gördü. En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4 bin dolar civarında işlem gördü.

Kripto paralardaki yükselişte faiz indirimlerine ilişkin iyimser hava etkili oldu. ABD istihdam verilerinde görülen zayıflamanın etkisiyle birlikte gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.


Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerine olan ilgi de zirve seviyelerde izlendi. Diğer önemli neden ise Bitcoin yarılanması (halvin) olarak gösterildi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası madencilerin ödülleri blok başına 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşecek.

Enflasyonun beklentilere paralel açıklanması halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek aylarda faiz indirimlerine başlaması öngörülüyor. Piyasalarda Fed’in haziran ayında faiz indirme olasılığı yüzde 70 olara fiyatlanıyor.

ABD’de yarın açıklanacak olan şubat ayı tüketici fiyatları endeksinin aylık yüzde 0,4 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,1’de yatay seyretmesi bekleniyor.

Günlük Aralık:$67.785 – $72.217
24 Saatlik Hacim:$54.601.480.568
Piyasa Değeri:$1.417.316.404.982
Haftalık Değişim%6,56
Aylık Değişim%50,06
Yıllık Değişim%252,03
  • Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 2.380.323 TL ve 72.080 USD‘ye karşılık gelmektedir.
  • Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde %3,55, son bir haftada %6,56 oranında değişmiştir.
  • Bitcoin (BTC), 11.03.2024 tarihinde $72.080 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Bitcoin (BTC), 11.02.2024 tarihinde $48.035 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
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Tags:bitcoinetheriumrekor
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