Hastaneden mahkemeye gitti

Alayköy-Türkeli kavşağında 5 Mart tarihinde meydana gelen kazada 10 kişinin yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü Yıldıray Ünsal dün mahkemeye çıkartılarak teminata bağlandı

Devrim DEMİR

Alayköy – Türkeli kavşağında 5 Mart tarihinde meydana gelen kazada 10 kişinin yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü Yıldıray Ünsal dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ünsal, aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Ünsal’ın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

10 kişi yaralandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran, zanlı Yıldıray Ünsal’ın 5 Mart tarihinde Alayköy-Türkeli kavşağında meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklandığını anlattı.

Yıldıran, zanlının yönetimindeki ML 944 Z plakalı Nissan marka salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Alayköy – Türkeli anayoluna kavşakta durmadan giriş yapması sonucu anayol üzerinde Alayköy istikametine doğru seyreden Land Rover marka Mehmet Ali Boncuk yönetimindeki askeri aracın önünü tıkaması sonucu kaza yaptıklarını söyledi.

Polis, kazanın ardından 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kırıklarla atlattılar

Polis, kaza sonucu askeri araçta bulunan askerlerden Okan Arda Tartanın yaralanıp sol köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.

Yıldıran, kazada Ünsal’ın sol kolu kırıldığını, ayni araçta yolcu olarak bulunan Kâtip Gürbüz’ün ise sol omzunun kırıldığını mahkemeye aktardı.

Soruşturma memuru, askeri araçta bulunan araç sürücüsü Mehmet Ali Boncuk, yolcu olarak bulunan Bedi Sönmez, Mahmut Çakmak, Mehmet Düzce, Cihan Şahin, Mehmet Şahin, Bekir Yıldız ve Eren Yılmaz’ın ise hafif şekilde yaralandıklarını söyledi.

Yıldıran, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu ve çalışma izni ile bulunduğunu belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.