Harvard Üniversitesi: Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak yeterli

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. “10 bin adım” hedefinin 1960’lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.
10 BİN ADIM ATMANIN EK BİR FAYDASI YOK
Diğer taraftan ekip, günde yaklaşık 7 bin 500 adımda yürümenin faydalarının maksimum seviyeye ulaştığını ardından azaldığını buldu. Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi.
Dr. Bottoms, “Erkeklerde benzer sonuçların görülüp görülmeyeceği belirsiz olsa da, bu durum gün içinde daha fazla hareket etmenin sağlığı iyileştirip ölüm riskini nasıl düşürdüğüne dair bir örnektir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmasını tavsiye ediyor.