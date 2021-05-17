DünyaSürmanşet

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının bir haftalık bilançosu

17 Mayıs 2021
israil gazze saldırı





İİsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1307 kişinin yaralanması insani felaketin boyutunu gösteriyor. İsrail’in 1200 hava saldırısı düzenlediği Gazze’de toplam maddi zarar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı. Saldırılar nedeniyle 97 bina tamamen yıkılırken, 4 bin 976 konut hasar gördü. Altyapının ciddi zarar gördüğü Gazze’de su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri, toplam 14 milyon dolarlık hasar aldı.





Etiketler
17 Mayıs 2021


Başa dön tuşu