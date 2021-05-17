İsrail’in Gazze’ye saldırılarının bir haftalık bilançosu

ALTYAPIDA BÜYÜK ZARAR

İsrail’in Gazze’deki cadde, sokak ve kavşaklara yaptığı saldırılarda altyapının zarar görmesiyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekelerindeki toplam hasarın yaklaşık 14 milyon dolar olduğu bildirildi.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in “şehirdeki hayati öneme sahip cadde ve kavşakları kasıtlı olarak hedef aldığı” ifade edildi.

Açıklamaya göre, hava saldırıları sonucunda 40 cadde ve kavşak kullanılamaz hale geldi.