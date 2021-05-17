Türkiye

Muharrem İnce partisini kurdu

17 Mayıs 2021
muharrem ince





Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’nin partileşme süreci tamamlandı. Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.





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17 Mayıs 2021


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