Muharrem İnce partisini kurdu

Muharrem \u0130nce'nin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Memleket Hareketi'nin partile\u015fme s\u00fcreci tamamland\u0131. Memleket Partisi'nin kurulu\u015f dilek\u00e7esi \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na verildi.\r\n\r\n\r\nKurucular Kurulu ad\u0131na dilek\u00e7e parti s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Gaye Usluer, Hakk\u0131 Akal\u0131n ve Mehmet Ali \u00c7elebi taraf\u0131ndan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na verildi.\r\n\r\n\r\n\r\nKurulu\u015f dilek\u00e7esi ile birlikte partinin te\u015fkilatlanma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da h\u0131z kazanacak.\r\nMemleket Partisi'nin se\u00e7imlere kat\u0131labilmesi i\u00e7in, se\u00e7imden alt\u0131 ay \u00f6nce, en az 41 ilde te\u015fkilatlanmas\u0131n\u0131 ve ola\u011fan kongresini tamamlayarak se\u00e7imli b\u00fcy\u00fck kurultay\u0131n\u0131 yapmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n