Muharrem İnce partisini kurdu

Kurucular Kurulu adına dilekçe parti sözcüsü Gaye Usluer, Hakkı Akalın ve Mehmet Ali Çelebi tarafından İçişleri Bakanlığı’na verildi.

Kuruluş dilekçesi ile birlikte partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak.

Memleket Partisi’nin seçimlere katılabilmesi için, seçimden altı ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.