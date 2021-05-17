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Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfedildi

Tlatolophus galorum

17 Mayıs 2021
Tlatolophus galorum





Bilim insanları, avcılarını korkutmak ve eşlerini cezbetmek için 73 milyon yıl önce “güçlü sesler” yayan konuşkan bir dinozor türü ortaya çıkardı. “Tlatolophus galorum” olarak adlandırılan yeni dinozor türü, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü uzmanları tarafından Meksika’nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletine bağlı General Cepeda bölgesinde bulundu.





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17 Mayıs 2021


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