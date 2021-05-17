Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bilim insanlar\u0131, avc\u0131lar\u0131n\u0131 korkutmak ve e\u015flerini cezbetmek i\u00e7in 73 milyon y\u0131l \u00f6nce \u201cg\u00fc\u00e7l\u00fc sesler\u201d yayan konu\u015fkan bir dinozor t\u00fcr\u00fc ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. \u201cTlatolophus galorum\u201d olarak adland\u0131r\u0131lan yeni dinozor t\u00fcr\u00fc, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstit\u00fcs\u00fc uzmanlar\u0131 taraf\u0131ndan Meksika'n\u0131n kuzeydo\u011fusundaki Coahuila eyaletine ba\u011fl\u0131 General Cepeda b\u00f6lgesinde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMeksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstit\u00fcs\u00fc (INAH) taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada,\u00a0 paleontologlar\u0131n 72 milyon y\u0131ll\u0131k\u00a0 yeni bir dinozor t\u00fcr\u00fc ke\u015ffetti\u011fi belirtildi.\r\n\r\nINAH, dinozora Tlatolophus galorum ad\u0131n\u0131n verildi\u011fini belirtti. Yeni tan\u0131mlanan hadrosaurun (veya \u00f6rdek gagal\u0131 dinozor) kuyru\u011fu General Cepeda'da belediyesi taraf\u0131ndan halka a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde sergilenmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lara g\u00f6re, T. galorum'un kuyru\u011fu ilk olarak 2013'te bulundu ve sonraki kaz\u0131lar dinozorun kafatas\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 80'ini, 1, 3 metre uzunlu\u011fundaki tepesini ve uyluk kemi\u011fi de dahil olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli kemiklerini ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBARI\u015e\u00c7IL VE KONU\u015eKAN B\u0130R T\u00dcR\r\nMeksika Ulusal \u00d6zerk \u00dcniversitesi'nden \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yazar\u0131 \u00c1ngel Ram\u00edrez-Velasco, ``Fosilin kuyru\u011funu bulduktan sonra yerin alt\u0131n\u0131 kazmaya devam ettik. Uyluk kemi\u011fi, k\u00fcrek kemi\u011fi ve di\u011fer uzuvlar\u0131na ait kemikleri bulduktan sonra onun farkl\u0131 bir t\u00fcr oldu\u011funu ke\u015ffetttk. D\u00fc\u015f\u00fck frekansl\u0131 sesleri duyma kapasitesine sahip kulaklar\u0131 oldu\u011funu biliyoruz, bu y\u00fczden bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l ama konu\u015fkan dinozorlar olmal\u0131lar\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nM\u0130LYONLARCA YIL BOYUNCA \u00c7OK \u0130Y\u0130 KORUNDU\r\nBununla birlikte, bilim insanlar\u0131 dinozorun son derece iyi korundu\u011funu ifade ederek, \u201cYakla\u015f\u0131k 72 veya 73 milyon y\u0131l \u00f6nce, tortularla dolu bir su k\u00fctlesi olmas\u0131 gereken b\u00fcy\u00fck bir yerde \u00f6ld\u00fc. B\u00f6ylece v\u00fccudu h\u0131zla yery\u00fcz\u00fc taraf\u0131ndan kapland\u0131 ve \u00e7a\u011flar boyunca korunabildi\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstit\u00fcs\u00fc'ne g\u00f6re, dinozorun g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc, "Mezoamerikan halk\u0131n\u0131n eski el yazmalar\u0131nda ileti\u015fim ve bilgiY\u0130 temsil etmek i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 bir sembole benziyor. Bunu yans\u0131tmak i\u00e7in, yeni tan\u0131mlanan cinse verilen ad, Orta Meksika'n\u0131n yerli Nahuatl dilinde "kelime" veya "ifade" anlam\u0131na gelen "tlahtolli"den t\u00fcretildi.\r\n\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n t\u00fcm bulgular\u0131 Cretaceous Research dergisinde yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n