Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfedildi

MİLYONLARCA YIL BOYUNCA ÇOK İYİ KORUNDU

Bununla birlikte, bilim insanları dinozorun son derece iyi korunduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 72 veya 73 milyon yıl önce, tortularla dolu bir su kütlesi olması gereken büyük bir yerde öldü. Böylece vücudu hızla yeryüzü tarafından kaplandı ve çağlar boyunca korunabildi” ifadelerini kullandı.