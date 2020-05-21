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Harmancı: Mandra mühürlenerek şahıs polise intikal ettirilmiştir

21 Mayıs 2020
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı


Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlıksız ortamda kaçak kesim yapılan bir mandıraya yapılan başarılı operasyonu anlattı.

İşte o paylaşım:

Yaklaşık 15 gün boyunca zabıta arkadaşlarımız önemli bir takip gerçekleştirmiş ve Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan bir mandranın sağlıksız ortamda kaçak kesim yaparak özellikle yabancı uyruklu öğrencilere satış yaptığını tespit etmişlerdir. Zabıtamız ve polisimizin bugün ortak yaptığı başarılı operasyonda ilgili Mandra mühürlenerek şahıs polise intikal ettirilmiştir.

Yaklaşık 15 gün boyunca zabıta arkadaşlarımız önemli bir takip gerçekleştirmiş ve Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan…

Mehmet Harmancı paylaştı: 21 Mayıs 2020 Perşembe

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