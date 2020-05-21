KıbrısManşet

Erdoğmuş: Dostlar alışverişte görsün!

21 Mayıs 2020
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Zafer Erdoğmuş
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Zafer Erdoğmuş


Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Zafer Erdoğmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılım sürecini, alınan tedbirleri ve bireylerin sorumsuzluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o paylaşım:

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN!!

Mart 2020 den itibaren hayatımızın en uzun ve en korku dolu 2 ayını geçirdik. Penceremizin dışa açılan kolunu her tuttuğumuzda, kapı koluna , elektrik fişine dokunduğumuzda içimiz titredi, derin içimize çektiğimiz nefeste bile enfeksiyon kapma endişesi taşıdık. Hergece COVID’siz bir dünyaya uyanma umuduyla yattık ve sabah hayalkırıklığıyla yeni güne uyandık. Yazdık , çizdik, konuştuk ,sürekli eleştirdik, kusur aradık , testlere güvenmedik , alınan önlemleri beğenmedik. Ekonomik kaygılarımız oldu, işyerlerimiz kapandı, ödenemeyen krediler huzurumuzu kaçırdı, oturmaktan sıkıldı pekçoğumuz, işimizin çalışmanın , dışarda özgürce dolaşmanın kıymetini anladık SÖZÜMONA ! Geçsindi bugünler neler yapardık, her kurala uyar işyerlerimizi ayakta tutabilmek için her önlemi uygulardık!!
4 Mayıs’ta aşamalı olarak önlemler gevşetilmeye başlandı ; 2. Perde açılmıştı, artık toplumu oluşturan bireyler daha fazla sorumluluk almalıydı. Oysa; nerdeyse ilk günden itibaren ve ilk açılan işyerlerinde bile personel maske takmadı, gelen müşterilerinin maske takmasını zorunlu kılmadı, sosyal mesafeye uyulmasını sağlamadı. Aş derdiniz yokmuydu sizin, ödenmemiş faturalarınız, kiranız, çocuklarınızın okul taksitleri yokmuydu?
Maskeler nefes almayı zorlaştırıyordu, zaten havada biranda ısınmıştı . Haftalardır pozitif vaka da yoktu ülkemizde , COVID-19 bitti deniyordu, İtalya’da İngiltere’de ölüm oranları da azalmaya başlamıştı .. Ya Brezilya’da ve ABD’de? Brezilya’da ve ABD’de günden güne artan vaka ve ölüm sayılarına kör ve sağır olduk hepberaber..
Keşke her birey ; sağlığımıza, özgürlüğümüze ve ekonomik faydamıza olan bu süreci idrak etse , ve keşke denetime mümkün olduğunca az gerek kalsaydı. Her restorana , kafe’ye, işyerine zabıta mı koymak lazım 7/24 denetlemek için. Bir başkasının işine karşı titizliğini ve sorumluluğunu çok katı eleştirirken sıra bize geldiğinde kendi sorumluluklarımıza karşı neden duyarsızız? Restoran, cafe ve işyerlerinin önüne koyulan içeriği tam da bilinmeyen el dezefektanları bizi korumaktan çok uzak. Önümüzü tam olarak görebilmemiz için birsüre daha fedakarlık yapmamız gerekiyor, toplum olarak..Maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu bir yaşam tarzı olmalı birsüreliğine . Alınan sözde önlemlerle açılımlar ; bende , DOSTLAR ALıŞVERİŞTE GÖRSÜN algısı yarattı. Yeniden izole olmak ilkine göre çok daha zor ve zedeleyici olacak acaba farkındamıyız?

Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi görüşüldü

Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi görüşüldü

21 Mayıs 2020
Photo of Mahkum ve tutuklulara bayram görüşü izni

Mahkum ve tutuklulara bayram görüşü izni

21 Mayıs 2020
Photo of Ataoğlu: Sesini çıkaramayanlar kaderine terk edildi

Ataoğlu: Sesini çıkaramayanlar kaderine terk edildi

21 Mayıs 2020
Photo of Lefke’de, yangın önlemleriyle ilgili toplantı yapıldı

Lefke’de, yangın önlemleriyle ilgili toplantı yapıldı

21 Mayıs 2020
Photo of Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti

Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti

21 Mayıs 2020
Photo of Taçoy’un mektubu KIB-TEK’te tartışma yarattı

Taçoy’un mektubu KIB-TEK’te tartışma yarattı

21 Mayıs 2020
Photo of Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başladı

Gönyeli’de ‘kapsamlı bakım ve temizlik’ başladı

21 Mayıs 2020
Photo of Serdarlı yangını zanlısına 1 gün tutukluluk verildi

Serdarlı yangını zanlısına 1 gün tutukluluk verildi

21 Mayıs 2020
Photo of Bıçaklı: Hükümet çalışanlarla alay etmeye devam ediyor

Bıçaklı: Hükümet çalışanlarla alay etmeye devam ediyor

21 Mayıs 2020
Photo of KTAMS hemşireler konusunda YİM’de dava açtı

KTAMS hemşireler konusunda YİM’de dava açtı

21 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı