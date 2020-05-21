Dünya

Karantinayı delen belediye başkanı, yakalanınca tabuta girdi

Latin Amerika ülkesi Peru'da arkadaşlarıyla içki içmek için karantinayı ihlal eden bir belediye başkanı, yakalanınca gözaltına alınmamak için tabuta girerek ölü taklidi yaptı.

21 Mayıs 2020
Jamie Rolando Urbina Torres
Jamie Rolando Urbina Torres


Peru’da Castrovirreyna eyaletine bağlı Tantara ilçesinin belediye başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan karantina tedbirini arkadaşlarıyla içki içmek için ihlal etti.

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Belediye Başkanı Torres ve beraberindekiler polise yakalanınca gözaltına alınmamak için maske takarak açık haldeki tabutların içine girdi. Grup, polisten kaçabilmek için ölü taklidi yaparken polis ise grubu gözaltına almadan önce fotoğraflarını çekti.

Polis, Belediye Başkanı Torres’in içki içmek için sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını çiğnediğini belirterek yakalandığında sarhoş olduğunu belirtti.

VİRÜSÜ CİDDİYE ALMAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Öte yandan, Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, daha önce yerli halk tarafından virüsü ciddiye almamakla ve bölgede yeterince güvenlik önlemi almamakla suçlanmıştı.

ÜLKEDE ŞU ANA KADAR 3 BİN 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

66 gün önce karantina ilan edilen Peru’da şu ana kadar corona virüs nedeniyle 3 bin 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam 104 bin 20 vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede 715 bin 423 Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

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