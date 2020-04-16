Harmancı: Elinizden geleni ardınıza koymayın

Başbakanlığın, ‘Güneyden getirilen ilaç ve koruyucu malzemelerin, yasa dışı yollarla Kuzey’e geçirildiğini saptadık’ açıklaması üzerine bir cevap da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dan geldi.

‘Sizin kara zihniyetinize rağmen bu ülkeyi sevmeye devam edecegiz’ diyen Harmanci’nin açıklaması şu sekilde: Hastanede yangın çıktı, pandemi olana kadar 15 personelimiz her gün orada çalıştı, herkese teşekkür edildi, çalışanlarımız es geçildi.

Hastane taşınacaktı, telefon açıldı, gecenin yarısı kamyonlarla hastaneyi taşıdık. Sağlık çalışanlarının konaklama sıkıntısı vardı, derhal harekete geçtik ve çözdük, sağlık çalışanlarının yiyecek sıkıntısı vardı tümünü sağladık.

İktidarda kim olduğunun bizim için hiç ama hiç önemi olmadı. Bu günde İki Toplumlu Sağlık Komitesi yardım istedi, seve seve dedik ve yardımcı olduk, tümünü yarın yine hiç düşünmeden yaparız.

Biz bu ülkeyi seviyoruz sizin kara zihniyetinize rağmen, insanımızı seviyoruz sizin her türlü garabet düşüncenize rağmen, elinizden geleni ardınıza koymayın.

Size rağmen insanımız için çalışmaya devam edeceğiz ama unutmayın artık her hareketinizin bir cevabı olacak, bunu da bir kenara not edin…