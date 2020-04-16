Akıncı: Suç işlemişiz

Kovid-19 salgını sebebiyle, Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından, güneyden getirilen, ilaç ve koruyucu malzeme, Cumhurbaşkanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile kuzeye getirilmişti.

Başbakanlık, konuyla igili yazılı bir aciklama yaparak, getirilen ilaç ve koruyucu malzemelerin, yasal olmayan yollardan kuzeye geçirildiğinin saptandığını ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanlığın açıklamasına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nin “Halkımıza Duyuru” başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde; “İki toplumlu sağlık komitesinin eş başkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir.

Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir suç olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından, sevgili Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın”