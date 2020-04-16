KıbrısManşet

Başbakanlık: Güney Kıbrıs’tan ilaçlar yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildi

16 Nisan 2020

KKTC Başbakanlık resmi facebook sayfadan yapılan paylaşımda, “Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “ İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı- Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildiğinin saptandığını kaydetti.” ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı- Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildiğinin saptandığını kaydetti.

Söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceği kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında, “söz konusu ilaçların KKTC’ye getirilmesinde görev alanların karantinaya alınıp alınmayacağının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığı” ifade edildi.

Başbakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ’İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nce’ Avrupa Birliği ve Rum Yönetimi’nden temin edildiği belirtilen bir miktar ilaç ve malzeme, bugün öğleden sonra yasal olmayan yollardan ülkemize geçirildi.

Şöyle ki; Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir.

İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır.

Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır:

– Söz konusu ilaç ve malzemelerin yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır.

– Rum tarafındaki kişilerle temasın olması dolayısı ile söz konusu süreçte yer alanların karantinaya alınıp alınmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle incelenecek ve gereği yapılacaktır.

– Söz konusu ilaç ve malzemenin Covid-19 virüsü ile mücadelede kullanılıp kullanılamayacağı uzmanlarca ele alınacak, eğer bir sıkıntı yoksa söz konusu malzemenin depolarımızda bulunmasına ve gerektiğinde kullanılmasına izin verilecektir.”

BAŞBAKANLIK: GÜNEY KIBRIS’TAN İLAÇLAR YASAL OLMAYAN YOLLARDAN KKTC’YE GEÇİRİLDİBaşbakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nda…

KKTC Başbakanlık paylaştı: 16 Nisan 2020 Perşembe



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Elcil: Hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği ortadadır

Elcil: Hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği ortadadır

16 Nisan 2020
Photo of Çin’de ikinci dalga

Çin’de ikinci dalga

16 Nisan 2020
Photo of İncirli: Hükümetin kararları hayal kırıklığı

İncirli: Hükümetin kararları hayal kırıklığı

16 Nisan 2020
Photo of Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli

Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli

16 Nisan 2020
Photo of 62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

16 Nisan 2020
Photo of Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde

Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde

16 Nisan 2020
Photo of Asil Ersoydan ve Seyhan Yıldırım’dan KKTC Sağlık Bakanlığı’na solunum cihazı bağışı

Asil Ersoydan ve Seyhan Yıldırım’dan KKTC Sağlık Bakanlığı’na solunum cihazı bağışı

16 Nisan 2020
Photo of Rumlar Mayıs’ta açacak: Önce kilit sektörler

Rumlar Mayıs’ta açacak: Önce kilit sektörler

15 Nisan 2020
Photo of İskele’de 2 yeni vaka

İskele’de 2 yeni vaka

15 Nisan 2020
Photo of Ani ve Gayri Tabii ölüm

Ani ve Gayri Tabii ölüm

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı