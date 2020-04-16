Başbakanlık: Güney Kıbrıs’tan ilaçlar yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildi

KKTC Başbakanlık resmi facebook sayfadan yapılan paylaşımda, “Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “ İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı- Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildiğinin saptandığını kaydetti.” ifadelerine yer verdi.

Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı- Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildiğinin saptandığını kaydetti.

Söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceği kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında, “söz konusu ilaçların KKTC’ye getirilmesinde görev alanların karantinaya alınıp alınmayacağının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığı” ifade edildi.

Başbakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ’İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nce’ Avrupa Birliği ve Rum Yönetimi’nden temin edildiği belirtilen bir miktar ilaç ve malzeme, bugün öğleden sonra yasal olmayan yollardan ülkemize geçirildi.

Şöyle ki; Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir.

İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır.

Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır:

– Söz konusu ilaç ve malzemelerin yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır.

– Rum tarafındaki kişilerle temasın olması dolayısı ile söz konusu süreçte yer alanların karantinaya alınıp alınmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle incelenecek ve gereği yapılacaktır.

– Söz konusu ilaç ve malzemenin Covid-19 virüsü ile mücadelede kullanılıp kullanılamayacağı uzmanlarca ele alınacak, eğer bir sıkıntı yoksa söz konusu malzemenin depolarımızda bulunmasına ve gerektiğinde kullanılmasına izin verilecektir.”