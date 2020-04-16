Hükümet sınıfta kaldı
Hümetin kamu dairelerini açma kararını doğru bulmadığını söyleyen Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, “Bilim Kurulu’nun sözlerine kulak verilmeli. Nisan sonuna kadar daireler açılmamalı. Tehlike geçmedi” dedi. Hükümette çok başlılık olduğunu ve bunun büyük sıkıntı yarattığı belirten Atan, “Her bakan farklı bir şey söylüyor. Hükümet ne yazık ki sınıfta kalmıştır” diye konuştu
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, Hakikat Haber Müdürü Buğra Acar’a gündemi değerlendirdi.
Dünyada yaşanan salgında ölü sayımızın çok az olması nedeniyle şanslı olduğumuzu ifade eden
Metin Atan, şunları söyledi: “Ancak bundan kaynaklı olarak gevşeyip salgın hastalığı atlattık gibi
hareket etmek doğru değil. Bilim Kurulu ile birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Sağlık kurulunun verdiği tavsiye nisan sonuna kadar dairelerin açılmaması yönünde. Fakat
bakanlar kurulu maddi olarak açmak istiyor. Bizim tavsiyemiz vatandaşlarımızın sağlığını koruma
yönünde tedbirli kararlar alınması.”
MARKET FİYATLARINDAN ŞİKAYET YAĞIYOR
Dünyanın ekonomik olarak yeni bir döneme girdiğini ifade eden Atan, “Büyük ülkeler ekonomileri
bu durumdan daha az zararla çıkabilir. Fakat bizim gibi üretmeden tüketen ülkelerin bu durumdan
çıkmaları çok zor olacak” dedi.
Hükümetin bu kapsamda aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade eden Atan, şöyle devam etti:
“Hükümet sınıfta kalmıştır. Çok başlılık sıkıntı yaratıyor. Her bakan farklı şeyler söylüyor.
Tek bir ses çıkmıyor hükümetten. Marketlerdeki fahiş yatlarla ilgili de herhangi bir adım atılmadı
hala. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Biz de görüyoruz. Bunları kontrol etmesi gereken dairelere
acilen bu denetlemeleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Zaten insanlar zor bir döneme girdi. En
azından bu gıdalar normal yatlardan satılsın. Yetkililer bir önce denetlemeleri yapsın ve
vatandaşları rahatlatsın.”