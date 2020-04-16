Hükümet sınıfta kaldı

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, Hakikat Haber Müdürü Buğra Acar’a gündemi değerlendirdi.

Dünyada yaşanan salgında ölü sayımızın çok az olması nedeniyle şanslı olduğumuzu ifade eden

Metin Atan, şunları söyledi: “Ancak bundan kaynaklı olarak gevşeyip salgın hastalığı atlattık gibi

hareket etmek doğru değil. Bilim Kurulu ile birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Sağlık kurulunun verdiği tavsiye nisan sonuna kadar dairelerin açılmaması yönünde. Fakat

bakanlar kurulu maddi olarak açmak istiyor. Bizim tavsiyemiz vatandaşlarımızın sağlığını koruma

yönünde tedbirli kararlar alınması.”

MARKET FİYATLARINDAN ŞİKAYET YAĞIYOR

Dünyanın ekonomik olarak yeni bir döneme girdiğini ifade eden Atan, “Büyük ülkeler ekonomileri

bu durumdan daha az zararla çıkabilir. Fakat bizim gibi üretmeden tüketen ülkelerin bu durumdan

çıkmaları çok zor olacak” dedi.

Hükümetin bu kapsamda aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade eden Atan, şöyle devam etti:

“Hükümet sınıfta kalmıştır. Çok başlılık sıkıntı yaratıyor. Her bakan farklı şeyler söylüyor.

Tek bir ses çıkmıyor hükümetten. Marketlerdeki fahiş yatlarla ilgili de herhangi bir adım atılmadı

hala. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Biz de görüyoruz. Bunları kontrol etmesi gereken dairelere

acilen bu denetlemeleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Zaten insanlar zor bir döneme girdi. En

azından bu gıdalar normal yatlardan satılsın. Yetkililer bir önce denetlemeleri yapsın ve

vatandaşları rahatlatsın.”