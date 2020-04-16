DünyaSağlıkTürkiye

Listedeki en küçük ülke Belçika: Ölü sayısı 5 bine dayandı

12 milyon nüfusuyla Avrupa’nın küçük ülkelerinden olan Belçika Kovid-19 salgında 4 bin 857 can kaybı yaşadı. Ülkede hasta sayısı ise 35 bine yaklaştı

16 Nisan 2020

Belçika, Batı Avrupa’da yer alan küçük bir ülke. NATO’nun merkezine de ev sahipliği yapan Avrupa Birliği üyesi Belçika yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) şubat ayı başında tanıştı.

Virüsün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde mahsur kalan 9 Belçikalı uçakla ülkeye getirilerek bir askeri hastanede gözetim altına alındı. 4 Şubat’ta test sonucu pozitif çıkan bir kişi Brüksel’de bulunan başka bir hastaneye nakledildi. Belçika’nın ilk Kovid-19 vakası 15 Şubat’ta iyileşerek taburcu edildi. İkinci vaka ise 1 Mart’ta saptandı. Fransa’ya gittiği tatilden dönen bir Belçikalının virüs taşıdığı belirlendi. Ertesi gün 6 yeni vaka daha tespit edildi.  Vaka sayısı mart sonunda ise 10 binin üzerine çıktı.

30 bin 689 bin kilometrekare yüzölçümü ve 2016 verilerine göre 11.4 nüfusu olan Belçika, 34 bin 809 vaka ile bu alanda 10. sırada yer alıyor.

ÜLKENÜFUS (yaklaşık)VAKA SAYISIÖLÜ SAYISI
ABD329 milyon644 bin 34828 bin 554
İSPANYA47 milyon182 bin 81619 bin 130
İTALYA60 milyon165 bin15521 bin 645
FRANSA67 milyon147 bin 86317 bin 167
ALMANYA83 milyon134 bin 7533 bn 804
BİRLEŞİK KRALLIK67 milyon98 bin 47612 bin 868
ÇİN1.4 milyar82 bin 3413 bin 342
İRAN82 milyon77 bin 9954 bin 869
TÜRKİYE82 milyon69 bin 392bin 518
BELÇİKA11.4 milyon34 bin 8094 bin 857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölü sayısında 7. sırada

Ülkede ilk ölüm ise, 11 Mart’ta gerçekleşti. 3 kişinin öldüğü 11 Mart’ı takip eden günler can kayıpları katlanarak sürdü. 31 Mart’ta toplam ölü sayısı 705’e ulaştı.

Alınan önlemlere rağmen kontrol altına alınamayan salgında Belçika’nın şu ana kadar verdiği kayıp ise 4 bin 857’ye ulaştı.

Ölümlerin yarıya yakını huzurevlerinde

Belçika’da virüse büyük kayıp veren Avrupa ülkeleri gibi yüksek 65 yaş üstü nüfusa sahip. Verilere göre ülke nüfusunun 18.94’ü 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Kovid-19 ülkede en çok bu yaş grubundan insanların ölümüne neden oldu.

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yüzde 75’i 65 yaş üstü hastalar.

Ulusal Kriz Merkezi verileri ise ölümlerin yüzde 48’inin huzurevlerinde meydana geldiğini gösteriyor. Bakım evlerinde yeterli önlem alınamadığı için, bakım ve sağlık personelinin de büyük bölümünün koronavirüs kaptığı belirtiliyor.

31 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti

Belçika’da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerden 31’i ise Türkiye vatandaşı..

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türkiye vatandaşlarından 31’inin Kovid-19’a yenik düştüğünü söyledi. Belçika’da  220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor.

Tecrit 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki “kısmi tecrit” uygulamasını 3 Mayıs’a kadar uzattı.

Başbakan Sophie Wilmes, 3 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Wilmes, daha önce alınan ve 19 Nisan’da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 3 Mayıs’a uzatıldığını, kurallara uymayanların cezalandırılmaya devam edileceğini bildirdi.

Normal hayata ne zaman dönüleceğine dair net bir tarih vermenin güç olduğunu aktaran Wilmes, tecridin kaldırılmasının kademeli olacağını ifade etti.

Wilmes, ülkede 31 Ağustos’a kadar hiçbir festivalin yapılmayacağını dile getirerek nalbur, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazaların ise yeniden açılacağını söyledi.

Sadece eczane ve market açık

Belçika’da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin, “1,5 metre uzak durma kuralına uyarak” aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika’da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

16 Nisan 2020
Photo of Alaattin Çakıcı tahliye edildi

Alaattin Çakıcı tahliye edildi

16 Nisan 2020
Photo of İskele’de 2 yeni vaka

İskele’de 2 yeni vaka

15 Nisan 2020
Photo of İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

15 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye’de koronavirüs verileri açıklandı

15 Nisan 2020
Photo of Fatih Terim koronavirüsü yendiğini duyurdu

Fatih Terim koronavirüsü yendiğini duyurdu

15 Nisan 2020
Photo of Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

15 Nisan 2020
Photo of Öksüz: Haksız eleştirileri reddediyoruz

Öksüz: Haksız eleştirileri reddediyoruz

15 Nisan 2020
Photo of Pilli: 2 Pozitif vaka daha tespit edildi, her iki vaka da gözetim altında tutulan kişiler

Pilli: 2 Pozitif vaka daha tespit edildi, her iki vaka da gözetim altında tutulan kişiler

15 Nisan 2020
Photo of BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı