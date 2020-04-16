Listedeki en küçük ülke Belçika: Ölü sayısı 5 bine dayandı

Belçika, Batı Avrupa’da yer alan küçük bir ülke. NATO’nun merkezine de ev sahipliği yapan Avrupa Birliği üyesi Belçika yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) şubat ayı başında tanıştı.

Virüsün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde mahsur kalan 9 Belçikalı uçakla ülkeye getirilerek bir askeri hastanede gözetim altına alındı. 4 Şubat’ta test sonucu pozitif çıkan bir kişi Brüksel’de bulunan başka bir hastaneye nakledildi. Belçika’nın ilk Kovid-19 vakası 15 Şubat’ta iyileşerek taburcu edildi. İkinci vaka ise 1 Mart’ta saptandı. Fransa’ya gittiği tatilden dönen bir Belçikalının virüs taşıdığı belirlendi. Ertesi gün 6 yeni vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı mart sonunda ise 10 binin üzerine çıktı.

30 bin 689 bin kilometrekare yüzölçümü ve 2016 verilerine göre 11.4 nüfusu olan Belçika, 34 bin 809 vaka ile bu alanda 10. sırada yer alıyor.

ÜLKE NÜFUS (yaklaşık) VAKA SAYISI ÖLÜ SAYISI ABD 329 milyon 644 bin 348 28 bin 554 İSPANYA 47 milyon 182 bin 816 19 bin 130 İTALYA 60 milyon 165 bin155 21 bin 645 FRANSA 67 milyon 147 bin 863 17 bin 167 ALMANYA 83 milyon 134 bin 753 3 bn 804 BİRLEŞİK KRALLIK 67 milyon 98 bin 476 12 bin 868 ÇİN 1.4 milyar 82 bin 341 3 bin 342 İRAN 82 milyon 77 bin 995 4 bin 869 TÜRKİYE 82 milyon 69 bin 392 bin 518 BELÇİKA 11.4 milyon 34 bin 809 4 bin 857

Ölü sayısında 7. sırada

Ülkede ilk ölüm ise, 11 Mart’ta gerçekleşti. 3 kişinin öldüğü 11 Mart’ı takip eden günler can kayıpları katlanarak sürdü. 31 Mart’ta toplam ölü sayısı 705’e ulaştı.

Alınan önlemlere rağmen kontrol altına alınamayan salgında Belçika’nın şu ana kadar verdiği kayıp ise 4 bin 857’ye ulaştı.

Ölümlerin yarıya yakını huzurevlerinde

Belçika’da virüse büyük kayıp veren Avrupa ülkeleri gibi yüksek 65 yaş üstü nüfusa sahip. Verilere göre ülke nüfusunun 18.94’ü 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Kovid-19 ülkede en çok bu yaş grubundan insanların ölümüne neden oldu.

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yüzde 75’i 65 yaş üstü hastalar.

Ulusal Kriz Merkezi verileri ise ölümlerin yüzde 48’inin huzurevlerinde meydana geldiğini gösteriyor. Bakım evlerinde yeterli önlem alınamadığı için, bakım ve sağlık personelinin de büyük bölümünün koronavirüs kaptığı belirtiliyor.

31 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti

Belçika’da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerden 31’i ise Türkiye vatandaşı..

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türkiye vatandaşlarından 31’inin Kovid-19’a yenik düştüğünü söyledi. Belçika’da 220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor.

Tecrit 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki “kısmi tecrit” uygulamasını 3 Mayıs’a kadar uzattı.

Başbakan Sophie Wilmes, 3 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Wilmes, daha önce alınan ve 19 Nisan’da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 3 Mayıs’a uzatıldığını, kurallara uymayanların cezalandırılmaya devam edileceğini bildirdi.

Normal hayata ne zaman dönüleceğine dair net bir tarih vermenin güç olduğunu aktaran Wilmes, tecridin kaldırılmasının kademeli olacağını ifade etti.

Wilmes, ülkede 31 Ağustos’a kadar hiçbir festivalin yapılmayacağını dile getirerek nalbur, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazaların ise yeniden açılacağını söyledi.

Sadece eczane ve market açık

Belçika’da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin, “1,5 metre uzak durma kuralına uyarak” aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika’da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.