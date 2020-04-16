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Bakayi: “Yüreğim taş değil bu acılara dayansın, mezarında rahat uyu Hidayet nene”

16 Nisan 2020

İngiltere’nin Başkenti Londra’da yaşayan İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı İmam Hüseyin Haşim Mustafa Bakayi sosyal medya hesabından yürekleri burkan duygusal bir gönderi paylaştı. Bakayi, Londra’da bir günde 6 cenazenin toprağa verildiğini, defin sırasında kimsenin olmadığını dile getirirken, “Yüreğim taş değil dayansın bu acılara, mezarında rahat uyu Hidayet nene, rahat uyusun toprağa verilen tüm canlar. Unutulmasın bugün 16 Nisan 2020, herkes unutsa ben seni unutmam Hidayet abla” diyerek üzüntüsünü o satırlarla takipçileriyle ve Kuzey Kıbrısla paylaştı.

İşte o paylaşım

Bir günde 6 cenaze verdik toprağa, yer londra, yıllar önce bin zorlukla yurdunu terk eden bir toplum, bin bir zorlukla gurbete çalışan bir toplum, sevdiklerinden uzak yaşayan bir toplum, annesine babasına kardeşlerine hasret giden bir Toplum. Alın teriyle çalışan bir Toplum, kimisi evladını kaybetmiş kimisi ülkesinden hasret gitmiş, kimisi unutulmuş yaşlı bakım evlerde yaşamını yitirdiği bir toplum. Her cenaze her toprağa verilen can çok acıdır be arkadaşlar ama bu akşam 96 yaşında Hidayet isminde bir nine verdik, arkasında hiç bir kişi yoktu, tek bir hoca ile bir cenaze kılındı, bir hoca ve bir mezarıcı vardı indirsin o nenemizi toprağa. Yüreğim taş değil dayansın bu acılara, mezarında rahat uyu Hidayet nene, rahat uyusun toprağa verilen tüm canlar.
Unutulmasın bu gün 16 Nissan 2020, herkes unutsa ben seni unutmam Hidayet abla 😢

 

Bir günde 6 cenaze verdik toprağa, yer londra, yıllar önce bin zorlukla yurdunu terk eden bir toplum, bin bir zorlukla…

Hussain Hashim Bakayi Mustafa paylaştı: 16 Nisan 2020 Perşembe



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