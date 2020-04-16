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“Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor”

16 Nisan 2020

Koronavirüs tecridi dünya genelinde insanların günlük hayatlarında ve bazen de evlerinde yenilikler yapmaları anlamına geliyor. Bu kişiler arasında dünyaca ünlü grafiti sanatçısı Banksy de var.

CNN’de yer alan habere göre sanatçı, tecrit nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan milyonlara katıldı ve çalışmalarını eve taşıdı.

Banksy, son çalışmasının fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Fotoğraflarda, sanatçının banyosunun duvarına ve klozet kapağına çizilmiş sıçanlar görülüyor.

Ortalığı karıştıran sıçanların fotoğraflarını ayrı ayrı paylaşan sanatçı şu notu ekledi:

Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor.

Bu Banksy’nin Sevgililer Günü’nden bu yana paylaştığı ilk çalışması.

Sanatçının Sevgililer Günü için Bristol’deki bir binaya çizdiği eser 48 saat içinde üzerine sprey boyayla yazı yazılarak tahrip edilmişti.

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. . My wife hates it when I work from home.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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