Koronavirüs tecridi dünya genelinde insanların günlük hayatlarında ve bazen de evlerinde yenilikler yapmaları anlamına geliyor. Bu kişiler arasında dünyaca ünlü grafiti sanatçısı Banksy de var.

CNN’de yer alan habere göre sanatçı, tecrit nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan milyonlara katıldı ve çalışmalarını eve taşıdı.

Banksy, son çalışmasının fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Fotoğraflarda, sanatçının banyosunun duvarına ve klozet kapağına çizilmiş sıçanlar görülüyor.

Ortalığı karıştıran sıçanların fotoğraflarını ayrı ayrı paylaşan sanatçı şu notu ekledi:

Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor.

Bu Banksy’nin Sevgililer Günü’nden bu yana paylaştığı ilk çalışması.

Sanatçının Sevgililer Günü için Bristol’deki bir binaya çizdiği eser 48 saat içinde üzerine sprey boyayla yazı yazılarak tahrip edilmişti.