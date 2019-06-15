Hamitköy siftah yaptı

Ozanköy’ün tecrübeli orta sahası Aksel Kaptanoğlu Hamitköy’le anlaştı

ALT YAPI ÖZZEKİLERİN: Süper Lig’in yeni ekibi Hamitköy’de yönetim kurulu içerisinde düzenlemeler yapılırken, alt yapılarında sorumluluğu Hüseyin Özzeki ve Özgür Özzeki’ye verildi

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hamitköy, teknik patron Ahmet Sakallı’nın direktifleri doğrultusunda il transferini yaptı. Ozanköy’ün tecrübeli orta sahası Aksel Kaptanoğlu ile anlaşan Hamitköy’ün önümüzdeki günlerde transferi resmileştireceği öğrenildi.

Hamitköy alt yapısında sorumluluk Özzekiler’de

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy’de yönetim kurulu içerisinde düzenlemeler yapılırken, alt yapılarında sorumluluğu Hüseyin Özzeki ve Özgür Özzeki’ye verildi.

Yıllardır Hamitköy yönetim kurulunda görev alan gerek U21 Takım gerekse de A Takımla yakından ilgilenen, özveriyle görev yapan Hüseyin Özzeki, yeni sezonda Hamitköy U21 Takımı sorumlusu olarak görev yapacak.

Hamitköy alt yapısında futbolcu olarak forma giydikten sonra antrenörlük yapmaya başlayan Hüseyin Özzeki’nin oğlu Özgür Özzeki ise Hamitköy U21 Takımının yeni antrenörü oldu.

Geçtiğimiz akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Evren Mannaş ile sözleşme imzalayan Özgür Özzeki, Hamitköy U21 Takımını yeni sezonda hazırlayacak.