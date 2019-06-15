Ve ikizler Düzkaya’da

HAVADİS DUYURMUŞTU: Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Düzkaya, Gönyeli’nin tecrübeli futbolcuları Sabri-Raif Selden kardeşleri kadrosuna kattı. Havadis’in geçtiğimiz hafta duyurduğu bu transfer dün gerçekleşti. Düzkaya, bonservisi Yenicami’de, satın alma öncülüğü Çetinkaya’da olan Çağdaş’ı da almak istiyor

Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonu hazırlıkları transferlerle başladı. Kulüp başkan ve yöneticileri teknik heyetleriyle birlikte yeni sezondaki kadrolarını oluşturmak için elini çabuk tutma amacında.

Sezonun tamamlanmasının ardından başlayan transfer haberlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Havadis aracılığıyla geçtiğimiz hafta duyurduğumuz Düzkaya’nın Gönyeli’den Sabri-Raif kardeşler ile anlaştığı haberi dün gerçekleşti.

Teknik patron Orçun Volkan yönetiminde 1.Lig’i ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig’e yazdıran Çatalköy ekibi Süper Lig’in tecrübeli futbolcuları ile kadrosunu güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Gönyeli forması giyen Sabri-Raif Selden kardeşlerin transferi dün resmen gerçekleşti ve ikizler ligin Gönyeli ile birlikte bir başka kırmızı-beyazlı takımı olan Düzkaya’ya gitmiş oldu.

Düzkaya gelecek sezon kadrosunu oluşturma adına sol kanata da Çetinkaya’da forma giyen Çağdaş transferini yapmak istiyor. Bonservisi Yenicami’de olan ancak satın alma önceliği Çetinkaya’da bulunan Çağdaş’ı almak isteyen Düzkaya bu transferi de bitirmek istiyor.