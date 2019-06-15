Oklar demir için atılacak

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği’nin katkıları ile yarın oklar Demir Müezzinler için atılacak.

Okçuluk Federasyonu ve Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği işbirliği ile Federasyon Yönetiminden yapılan açıklamada, organize edilen ve okçuluk sporunda tüm kulüp ve sporcuların katılacağı etkinlikte, tüm yaş ve kategorilerde tertiplenecek olan müsabaka sonucunda elde edilecek olan tüm kayıt ücretleri ve organizasyonda görev alacak olan tüm hakem veya yetkililerin gelirlerinin minik Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacağı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada dileyen herkesin ayrıca yarışma alanındaki bağış noktalarından maddi yardımda bulanabilecekleri da duyuruldu.