İbo Gönyeli’den ayrılmak istiyor

K-pet Süper Lig’in kırmızı-beyazlı takımı Gönyeli’de forma giyen İbrahim Öksüzoğlu takımdan ayrılmak istediğini yöneticilerine aktardı.

Savunmanın solunda görev yapan İbrahim Öksüzoğlu başkan Ömer Arabacıoğlu’na takımdan ayrılmak istediğini söylemesine rağmen başkanın görevinden istifa etmesi İbo’nun transferini çıkmaza koydu.

Başkan adayının resmi olarak çıkmadığı Gönyeli’de İbo ile birlikte başka futbolcuların da ayrılma kararı aldığı ancak futbolcuların muhatap bulmakta zorlandığı öğrenildi.

Sabri-Raif kardeşlerin transferine onay veren Gönyeli yöneticilerinin takımda forma giyen diğer futbolculara kolaylık sağlamadığı gelen haberler arasında.

Süper Lig’de 2-3 takımın transfer teklifi yaptığı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Öksüzoğlu gelecek sezon başka bir takımda forma giymek istiyor.