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Hamitköy, Kartal’ı 3’ledi: 3-1

2 Şubat 2020

HAMİTKÖY GÖZ DOLDURDU: Süper Lig’de sezonun ikinci devresinde kendi saha ve seyircisi önünde ilk maçına çıkan Hamitköy, Yenicami karşısında baştan sonra istekli ve arzulu futbol oynayıp güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Maçta Hamitköy’ün gollerini Agit ve Mustafa Çelik (2) kaydederken, Yenicami’den tek golü John’dan geldi.

 

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, İsmail Egeli

Hamitköy                                           3-1                         Yenicami

1.Emre Nalbant                                                                              99.İdris Yekli

21.Agit Altan                                                                    9.Tansel Ekingen

4.İbrahim Kaba                                                                7.Hascan Kırmaz

9.Danıel Cyrus Kalu                                                        10.Mehmet Altın

10.Broulaye Camara                                                      11.Hüseyin Sadıklar

11.Eray Vudalı                                                                  (Dk.87 Muhammet Mustafa Çil)

(Dk.90 Ali Gürkan Kolbaşı)                                          16.Serge Abaka

14.Mert Ateş                                                                   18.John Ebuka Okoye

15.Mustafa Çelik                                                            20.Mahmut Amasyalı

(Dk.80 Michael Çayırcı)                                                (Dk.75 Yasin Açıkel)

17.Mehmet Çiçen                                                          30.Farouk Dadzıe

26.Aboubacar Kone                                                      70.Mahmut İneci

31.Burak Aşan                                                                 77.Amınu Mohammed Ibrahım

(Dk.69 Taner Ateş)                                                        (Dk.67 Mehmet Göktaş)

Goller

Dk.24 Agit Altan                                                              Dk.17 John Ebuka Okoye

Dk.44 Mustafa Çelik

Dk.59 Mustafa Çelik

 

K-Pet Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Hamitköy, Yenicami’yi konuk etti. Dakika 17’de konuk ekip Yenicami John Ebuka’nın golüyle 1-0 öne geçti. Hamitköy, 24.dakikada Agit’ın serbest vuruştan direk kaleye gönderdiği top kimseye çarpmadan yerden sekerek filelere gidince beraberliği yakaladı. İlk devrenin son dakikalarında Yenicami orta sahasında kaptırılan topta Hamitköy 44.dakikada Mustafa Çelik ile skoru 2-1’e getirdi ve Hamitköy bu golle devre arasına 2-1’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da ileride basmaya devam eden ve geri çekilmeyen Hamitköy Mustafa Çelik ile 59.dakikada bir gol daha buldu ve Mustafa Çelik kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç 3-1 Hamitköy üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Hamitköy puanını 20’ye yükseltirken Yenicami 27 puanda kaldı.

 

 



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