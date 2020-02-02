FutbolSpor

Cihangir, batıda şen: 0-3

2 Şubat 2020

İKİ PENALTI KARARI: Süper Lig’de günün batı bölgesinde oynanan tek maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 3-0 mağlup ederek ikinci devrenin ikinci maçında 3 puanla tanışmış oldu. Baf ise ikinci maçında da puan alamadı. Cihangir’in iki penaltı kazandığı maçta, Baf kalecisi Erdoğan bir penaltıda gole izin vermedi.

 

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Olgun Canik, Hakan Gök

Baf Ülkü Yurdu                                0 – 3                       Cihangir

69.Erdoğan Nay                                                                              1.Mehmedemin İlter

3.Fikri Arslan                                                                    11.Nurettin Gecekuşu

4.İbrahim Hatay                                                              5.Behiç Kum

5.Isaac Owusu                                                                 (Dk.81 Osman Şah)

6.Hasan Sedatgil                                                             7.Musa Şanlıer

8.Mustafa Kemal Atlar                                                 (Dk.75 Çağlar Toklu)

(Dk.73 Ömer Ulaş)                                                         10.Erıc Agyeı

10.Yankı Aktül                                                                  19.Mikail Sivri

11.Cevdet Gürsel Alıcı                                                  22.Ali Öztürk

(Dk.66 Doğan Işıker)                                                     70.Hüseyin Hürben

20.Evanonya Kossı Adetu                                           72.Donatus Joseph Edafe

24.Atanda Ogungbe                                                      80.Gökhan Özer

(Dk.53 Osman Yıldız)                                                     98.Zihni Temelci

99.Adeola Lanre Runsewe                                         (Dk.80 Halil İbrahim Sivri)

Goller

Dk.28 Nurettin Gecekuşu (P)

Dk.34 Joseph Edafe

Dk.85 Ali Öztürk

 

K-Pet Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Cihangir’i konuk eden Baf Ülkü Yurdu rakibine boyun eğdi. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde vefat eden Baf Ülkü Yurdu yöneticisi ve taraftarı Ufuk Tamson anısına bir dakikalık saygı duyruşu yapılırken, Ülkü Yurdu futbolcuları maça “Kalbimizdesin” yazılı merhum Ufuk Tamson’un fotoğrafının bulunduğu pankartla çıktı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada penaltı kazandı.

Cihangir’de penaltıyı kullanan Musa’nın vuruşunda kaleci Erdoğan Nay gole izin vermedi. Ataklarına devam eden Cihangir 28.dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Nurettin Gecekuşu topu ağlara gönderdi ve Cihangir’i 1-0 öne geçirtti. 34. Dakikada Cihangir’den Donatus Joseph Edafe farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk 45 dakika 2-0’lık Cihangir üstünlüğüyle bitti.

Baf’ın ikinci devredeki atakları sonuç vermezken, Cihangir, 85.dakikada Ali Öztürk ile maçın skorunu belirleyen golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Cihangir puanını 34’e yükseltirken Baf Ülkü Yurdu 24 puanda kaldı.

 

 



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