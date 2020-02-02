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Çin’de şimdi de kuş gribi salgını başladı

2 Şubat 2020

Çin, insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüsle mücadele ederken yetkililer, ülkede kuş gribi salgınının başladığını bildirdi.

Çin makamları, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, ülkenin bir salgından daha etkilendiğini duyurdu.

Çin Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hunan eyaletinde ‘kuş gribi’ olarak da bilinen ‘H5N1’ virüsü salgını başladı.

Bakanlık, vaka sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

H5N1 virüsü nedeniyle son yıllarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Salgın, 2009-2010 ve 2013-2014 yılları arasında yaşanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum, söz konusu dönemlerde salgını kontrol altına almak üzere yoğun bir çaba sarf etmişti.

Yeni tip koronavirüsten farklı olarak kuş gribi tedavisi bulunuyor. DSÖ, bu türden virüslere karşı aşı geliştirmişti.

Öte yandan dün Çin’in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı bildirilmişti.



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