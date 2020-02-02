Doğru oyun, haklı galibiyet

Süper Lig’de dün flaş bir galibiyet alındı. Hamitköy konuk ettiği Yenicami’yi 3-1 mağlup ederken, adeta rakibine göz açtırtmadı.

Sezonun ilk devresindeki Hamitköy kadrosunda bulunan yabancıların 3ü de yenilendi. Bunlardan en önemlisi ise geçen sezonun gol kralı John Ebuka’nın eski takımına geri dönmesi idi. Yeni transferleri ve yeni yabancıları Hamitköy’ün iyi çıktı.

Savunmada oynayan Daniel Kalu John’u bir kez tutamadı onda da John golü atmıştı zaten. Diğer hiçbir pozisyonda John’a fırsat vermedi. Forvet olduğunu öğrendiğim ancak göbekte oynayan Kone ve yine orta alandaki Camara da Hamitköy için önemli kazanım. Mücadeleci ve akıllı futbolcular. Dörtyol’dan alınan ve 2 gol atan Mustafa Çelik, Eray Vudalı, Agit iyi mücadele ettiler hata yapmadan oynayıp risk almadılar.

Futbol hayatında ilk kez Süper Lig’de ve A takımda bir maça çıktığı bilgisini aldığım Burak ise köyün en büyük kazanımıdır. Hamitköy takım halinde Yenicami’ye karşı doğru oyun oynadı. Teknik direktör Ahmet Sakallı cezası nedeniyle tribünde olmasına rağmen takım disiplinden hiç bozulmadan ve hata yapmadan oynadı. Son 15 dakika kala risk bile almadan tek toplarla tehlikeleri uzaklaştırdı. Yenicami’ye göbekte hiç pas yapma şansı vermedikleri gibi topu kanatlara açacak boş alan bırakmadılar rakiplerini hiç döndürmediler.

Yenicami’de kaleci Ercan’ın kırmızı kart cezalısı olması tüm takımı etkiledi. Savunmada bir güvensizlik, takımda bir panik ve tabi kaleci İdris’te de heyecan. İlk gol yedek kulübeleri önündeki serbest vuruştan geldi yere çarpan top ön direkten gidip gol oldu, ikinci gol göbekta kaptırdıkları topun savunma hatası ile beslenmesi ile gelince Hamitköy’ün ekmeğine bal sürülmüş oldu.

Tansel,Mehmet Altın, Hascan,Abaka ve John gibi oyuncuların Hamitköy kalesine tek bir tehlikeli şutu olmadı. Geçtiğimiz hafta Gönyeli’ye füze gönderen Aminu da kayıplardaydı. Göbekten ilerleyemeyen, kanatlardan çıkamayan Yenicami’nin 60’ta yediği üçüncü golden sonra forvette daha çok adamla yer almasını bekledim açıkçası. En azından uzun toplarla karambol tehlikeleri aranabilirdi ancak bunu da yapmadılar. Başlıkta da belirttiğim gibi Hamitköy dün doğru oyun oynadı ve haklı galibiyet aldı..