Lider koltukta rahat: 3-1

ZİRVEDE PUAN FARKI YİNE 4: Süper Lig’de 17’inci hafta açılış maçında ikinci sıradaki Doğan’ın Cuma gecesi galip gelmesi ile 1’e düşen puan farkı, dün Göçmenköy’ü konuk eden lider Mağusa Türk Gücü’nün 3-1 galip gelmesi ile yine 4’e yükseldi.

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,Ali Akçınar, Sertan Alkın

Mağusa Türk Gücü 3-1 Göçmenköy

1.Yusuf Yontar 33.Mustafa Dağman

8.Adil Yalçın Uçar 17.Rifat Kanıöz

2.Mehmet Gürlü 6.Reşit Erişik

5.Halil Uçar 7.Kadir Çetinkaya

15.Mehmet Erol (Dk.74 Cemal Terkan)

(Dk.90 Sami Ergazi) 11.Ahmet Coşkun

17.Nevzat Duran 19.John Okolı

(Dk.86 Yusuf Beyazi) 20.Ahmet Hatay

22.Ünal Kaya 23.Mevlüt Önal

27.Ebımoboweı Peter (Dk.86 Kayra Gevrek)

33.Arif Uysal 77.Rahmi Çelik

77.Şenol Şöför 88.Erol Aksunlar

(Dk.80 Amani) 99.Fikret Yağcıoğlu

88.Dınopeter Jude Aıraodıon (Dk.88 Mustafa Özbek)

Goller

Dk.10 Adil Yalçın Uçar Dk.90+4 Ahmet Hatay

Dk.38 Şenol Şöför

Dk.79 Ebımoboweı Peter

Kırmızı Kart

Dk.90+1 Dınopeter Jude Aıraodıon

K-Pet Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında lider Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy’ü konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Adil Uçar’ın golüyle 1-0 öne geçti. 38.dakikada Ünal’ın ara pasında topu filelere gönderen Şenol Şöför farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi Türk Gücü devre arasına 2-0’lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda baskılı oyununa devam eden Mağusa Türk Gücü, 79.dakikada Ebi Peter’in golüyle skoru 3-0 yaptı. 90+1.dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Dinopeter ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son anlarda gol arayan Göçmenköy, 90+4.dakikada Ahmet Hatay’ın golü ile farkı ikiye düşürdü ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 MTG üstünlüğünde bitti. Bu sonuçla lider Mağusa Türk Güçü puanını 41’e çıkartırken, Göçmenköy 22 puanda kaldı.