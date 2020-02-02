GAÜ iyi, LAÜ çok kötü

Lefke Avrupa Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi dün karşı karşıya gelirken konuk ekip tarihi bir farkı kaçırdı.

GAÜ giderek artan formu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Gökay İşkar ve öğrenileri yükselen formları ile Play-Off’u hemen hemen garantilerken, daha ilerisini de görebilmek için çabalıyorlar. Mustafa’nın gelmesi ile pota altında ciddi bir güç olan GAÜ’de oyunda kontrolü kaybetmez iken Erdem, kenardan gelen Kutay ve bu yıl üstün bir form yakalayan Batuhan ile asker olmasına rağmen yükselen formu ile Emre ile takım iyi duruma geliyor. Maçın ilk yarısında LAÜ’nün yaptığı savunmaya kolay sayılar bulmalarına rağmen üçüncü periyotta biraz gevşeme olunca fark kapanır gibi oldu ama yine erken toparlandılar ve maçı da alıp bitirdiler. GAÜ’de en büyük sorun Mustafa’nın kasığındaki sakatlığın devam etmesi. Bu maçta da sakat sakat oynaması onun için ve takım için dezavantaj.

Gelelim bu yılın hayal kırıklığı takımı Lefke Avrupa Üniversitesi’ne. Play-Off şansı artık “Mucize” olan maviler bu yıl artık kaybetmek üzereler. İlgisiz bir yönetim sezon başından beridir devam ediyor. Bu ilgisizliğin bariz durumunu dün yine gördüm. Maça hiçbir yetkili gelmedi. Savunma yapmayan, hücumda da kötü olan LAÜ bu sezonu kaybetmek istemiyorsa acil önlem alması şart. Bu takım iki sezon final oynadı mı ? Oynadı. Ama bu sezonki hali ile Play-Off’a bile kalamamakla karşı karşıya. Vehit hocanın elindeki malzeme bu. Ama bu takımın kaptanı Doğukan’ın hali ise evlere şenlik. Eksi verimlilik ile bu takıma katkı veremez. Doğukan dün gece 2 sayı attı potaya sadece 2 şu atabildi. 6 tane üç sayı denedi hiçbiri sayı olmadı. 5 asist ve 6 top kaptırma ile de bir başka istatistiği. Hamit ile Ömer’in basketleri de olmasa takım ağır bir yenilgi alabilirdi. Arif de dengesizlik içinde 8 sayı, 9 ribaunt ile çırpındı durdu. LAÜ’de işler çok ama çok kötü. Düzelir mi ? Zor hem de çok zor.