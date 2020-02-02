GAÜ “Play-Off” aşkına: 70-96

Basketbol Erkekler Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni deplasmanda 96-70 mağlup etti

Yer: LAÜ Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

LAÜ: Adnan (5), Mehmet (2), Beim, Doğukan (2), Hamit (21), Arif (8), Ali Rıza, Aytaç, Doğa Can (5), Ömer (27)

GAÜ: Mehmet, Hakan (2), Mustafa (10), Erdem (27), Can, Bert (2), Uraz (2), Halit (3), Kutay (6), Arif (3), Emre (21), Batuhan (19)

1.periyot: 20-27

İlk yarı: 37-50, 54-69

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 96-70 mağlup etti.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün olan GAÜ kolay sayılar bularak farkı açtı ve devreyi 50-37 önde bitirdi.

İkinci yarıda da farkın kapanmasına izin vermeyen GAÜ karşılaşmadan 26 sayı farkla 96-70 galip ayrıldı ve play-off yolunda önemli bir adım attı.

Maçta GAÜ adına Mustafa 10 sayı 11 ribaunt ile double – double yaparak oynarken, Erdem 27, Emre 21 ve Batuhan da 19 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

U 14 Erkekler Ligi’nde ise Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ni 66-8 mağlup etti.