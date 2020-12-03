Haluk Bilginer, Exxen’in ‘Şeref Bey’ dizisiyle ekranlara dönüyor

Göz dolduran oyunculuk performansıyla Emmy ödüllerine layık görülen usta oyuncu Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı’nın yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

“Masum” ve “Şahsiyet” dizilerinde takdire şayan başarısıyla adından söz ettiren Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul ederek Şeref Bey yapımında sevenleriyle buluşacak. Medya patronu Acun Ilıcalı tarafından oluşturularak 2021 yılı itibariyle üretilen içeriklerin yayına girmeye başlayacağı Exxen’de boy gösterecek olan Haluk Bilginer’in komedi dizisi “Şeref Bey” toplamda on bölüm olacak.

DİZİ MART AYINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

Onur Ünlü’nün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Yusuf Reha Alp’in yazdığı dizinin, senaryo danışmanlığını ise oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı rol alıyor.

Dizinin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeni yılın mart ayında yayınlanması bekleniyor.