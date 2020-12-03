Fauci, Pfizer’ın korona aşısını onaylayan İngiltere’yi eleştirdi: Aceleci davrandılar

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ifade etti.

İNGİLTERE ACELECİ DAVRANDI

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı. ABD’nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, “Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı” dedi.

Fauci, İngiltere’nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.

YÜZDE 95 ORANINDA ETKİLİ

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin Almanya’da kurduğu BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu.