“Haksız kazanç var!”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Nurettin Çırakoğlu, Merkezi İhale Komisyonu tarafından son 2 yıldır açılan güvenlik ihalelerinde haksızlık yapıldığını öne sürerek tümünün incelenmesini istedi

“POLİSE ŞİKÂYET ETTİK”: Çırakoğlu: Özel güvenlik ihalelerinin verildiği söz konusu firmanın 2019 yılı özel güvenlik ihalesine, 2018 yılına ait ve temizlik ihalesinden bahseden belgeler ile girdiğini tespit ettik. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde şikâyetçi olduk

“YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”: Çırakoğlu: Polis, şikâyetimizi dikkate aldı, söz konusu firma hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca bugüne kadar çıkılan güvenlik ihalelerinin tümünün incelenmesini istiyoruz. Bu ihaleler ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne de başvuracağız

Duygu Alan

KKTC’nin ilk özel güvenlik şirketi, Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Nurettin Çırakoğlu, Merkezi İhale Komisyonu tarafından son 2 yıl içerisinde açılan güvenlik ihalelerinin tümünü en düşük teklifi verip, kazandıklarını ancak Rekabet Kurulu’nun ihaleyi, ekseriyetle bir güvenlik şirketine verdiğini öne sürdü.

İki yılda 12 ihalenin bu şekilde söz konusu firmaya verildiğini ifade eden Çırakoğlu, şöyle dedi: “Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. 1996 yılında kuruldu ve ülkenin ilk özel güvenlik şirketi olma özelliği vardır. İşimiz, işyerlerine, konutlara, bankalara, üniversitelere hizmet vermek. 2005 yılından itibaren devlet kendi bünyelerindeki kurumlara güvenlik hizmeti satın alamaya başladı. 10-12 yıldır Merkezi İhale Komisyonu ihaleyi açar keşif bedeli koyar. Onun üzerinden de ihaleye girerdik komisyon tarafından da neticelendirilirdi en düşük teklifi veren de ihaleyi alırdı. Fakat son 2 yıldır Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan güvenlik ihalelerinde en düşük teklifi vermemize ve komisyonun bize ihaleyi kazandığımıza dair belge yollamasına rağmen 5 gün itiraz süresi içerisinde, ihaleye katılan ekseriyetle bir güvenlik şirketi bizden çok yüksek fiyat vermesine rağmen Rekabet Kurulu’na itirazda bulunuyor. İtiraz başvurusundan 3-5 gün sonra da Rekabet Kurulu tarafından bize bazı gerekçeler öne sürülerek kazandığımız ihale iptal ediliyor ve karşı tarafa veriliyor. Aşağı yukarı 10-12 ihale bu şekilde karşı firmaya verildi.”

Çırakoğlu, bu konular ile ilgili gerek Merkezi İhale Komisyonu’na gerekse Rekabet Kurulu’na birçok kez yazılı itirazda bulunduklarını söyleyerek, “ancak kazanmış olduğumuz ihaleyi bize verecekleri yerde komisyon bize mahkemeye verme telkininde bulunmaktadırlar” diye konuştu.

“İtirazıma sonuç alamadım”

Nurettin Çırakoğlu, Merkezi İhale Komisyonu’nun bu telkinleri üzerine bir kez Rekabet Kurulu’na itirazda bulunduğunu ve bu itirazın değerlendirilmesi için de Vergi Dairesi’ne 15 bin TL yatırdığını ancak sonuç alamadığını ileri sürdü.

Çırakoğlu, “Kazanacağımdan fazla ücret ödeyip mahkemeye veya bundan böyle Rekabet Kurulu’na da gitmeyeceğim” dedi.

“Geçmiş ihalenin belgeleriyle ihaleye girildi”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Nurettin Çırakoğlu, 13 Mart 2019 tarihinde, yüksek mahkeme binaları ile Girne Mahkeme binalarının güvenlik hizmet ihalesinde şirketinin aylık 12 bin 799 TL teklif verirken söz konusu firmanın ise 15 bin 600 TL teklif verdiğini söyledi. Çırakoğlu şöyle devam etti: “Yani biz kişi başı 4 bin 266 TL verirken karşı firma 5 bin 200 TL veriyor, bunun ihale süresince yani aylık 2 bin 800 TL ihale süresince yıllık ise 33 bin 608 TL’den fazla teklif sunmuştur. Diğerlerinde olduğu gibi bu ihale ile ilgili 26 Mart 2019 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihaleyi kazandığımıza dair bize belge gönderildi ancak karşı firma her zaman olduğu gibi Rekabet Kurulu’na itirazda bulundu. Rekabet Kurulu’ndan 2 Nisan 2019 tarihinde bize gönderilen evrakları incelediğimde ise ihale şartnamesi ve eklerinde geçen yılki ihalede kullanılan ve ekseriyetle temizlikten bahsedilen belgelerin dosyaya konduğunu ve üzerlerinde oynanmış olduğunu tespit ettim. Konuyu Merkezi İhale Komisyonu yetkilileri ve Rekabet Kurulu’na aktardım. Ancak yine Rekabet Kurulu’nun onayı ile ihale diğer firmaya verildi.”

“Polise şikâyette bulundum”

Nurettin Çırakoğlu, şirket olarak söz konusu firmanın 2019 yılı özel güvenlik ihalesine, 2018 yılına ait ve temizlik ihalesinden bahseden belgeler ile girdiğine ilişkin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde şikâyetçi olduklarını ve polisin bu konuda soruşturma başlattığını dile getirdi.

“Fazla fazla teklif vermesine rağmen…”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Nurettin Çırakoğlu, karşı tarafın Rekabet Kurulu’na “Bu firma bu teklifle zarar eder” iddiası ile itirazda bulunduğunu belirterek geçmişte daha birçok devlet ihalesinin “bu veya benzer bahanelerle” Rekabet Kurulu onayı ile ilgili şirkete verildiğini belirtti.

Çırakoğlu, bu iddiasına örnek şunları anlattı: “Örneğin 12 Eylül 2018 tarihindeki Kıb-Tek ihalesinde şirketimiz aylık 40 bin TL 25 yani kişi başı 3 bin 78 TL teklif verirken karşı firma aylık 55 bin 270 TL, yani kişi başı 4 bin 251 TL teklif vermişti. Merkezi İhale Komisyonu, yine bu ihaleyi şirketimize verdi, ancak ilgili firma yine Rekabet Kurulu’na müracaat ederek aylık 15 bin 244 TL, yıllık ihale sürecinde ise 182 bin 931 TL fazla olmasına rağmen yine aynı firmaya ihaleyi verildi. Ancak yazlı müracaatlarımız neticesinde yine karar değiştirilmedi ve bu kararı imzalayan Kıb-Tek’te görevli 3 memur, keşif bedelinin 600 bin TL yüksek olan bu fiyata imza atan bu memurlar sorumlu tutularak Kıb-Tek tarafından “kurumu zarara soktukları” gerekçesi ile mahkemeye verilmişlerdir.

13 Eylül 2018’de DAÜ’nün ihalesinde de aynı sistem uygulanarak karşı tarafa 1 milyon TL’ye yakın üst bir fiyata ihaleyi vermişlerdir. Buna benzer elimizde daha çok örnekler vardır. Son 9 ayda yapılan ihalelerde 2-3 milyon TL yüksek bir fiyatla bu ihalelerin tümü aynı firmaya verilmiştir. Son olarak 2 Mayıs 2019’da yapılan KKTC’deki tüm hastanelerin güvenlik ihalesi ile ilgili şirketimizden ihale süresince 334 bin 698 TL fazla teklif veren firmaya vermiştir.”

“Tüm ihaleler incelenmelidir”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Nurettin Çırakoğlu, söz konusu firma hakkında 2019 yılı özel güvenlik ihalesine, 2018 yılına ait ve temizlik ihalesinden bahseden belgeler ile girdiğine ilişkin polise yaptıkları şikâyet başvurusunun değerlendirmeye alındığını ancak bugüne kadar çıkılan güvenlik ihalelerinin tümünün incelenmesini istediklerini kaydetti.

Çırakoğlu, “Haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi halinde de bu kararı verenler ve alanlar için yasal işlem başlatmalarını talep ediyoruz” dedi.

Nurettin Çırakoğlu, bugüne kadar çıkılan söz konusu tüm ihaleler ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.