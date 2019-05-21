Köşe Yazarları

Eğri gemi eğri sefer!

21 Mayıs 2019
cenk diler

Eğri gemi ile doğru sefer yapabileceğinize kimseye inandıramazdınız. Bırakınız başkasını inandırmayı kendinizi de yandaşlarınızı da inandırmanız mümkün değildi. Sırf bu yüzden adettendir. “İstemem amma koyuver yan cebime” diyecektiniz.

“Oynayamam yerim dar” şarkısını söyleyecektiniz.

Sonra; “ateşten gömlek” senaryosunu devreye sokacaktınız.

Finali ise; “Toplumsal kaygılar, memleket için gaileler” ile yapacaktınız.

Ne bayat yaklaşımlar… Ne kokmuş temcit pilavı bu… Sonu belli bu film, bu oyun, kimseyi etkilemiyor.

“Biz gidelim de UBP ile YDP mi gelsin?” diye soran dudaklar, şimdi nasıl da zembil gibi büzüldü. Siz gitmediniz onlar geldi! Birlikte yürüyeceksiniz bu yollarda!

“Bu vekiller hani da sizi temsil etmiyordu?” Hangi vekillerdi ki onlar? Tarih oldular da biz mi görmedik? Yerli yerinde duruyor hepsi de. Bal gibi temsil de ediyorlar, sizinle işbirlikçi de oluyorlar işte! Ne değişti ki? O zamandan bu zamana, hepsi daha da allanmış pullanmış sayenizde. Hatta artmışlar da! Daha bir semirmiş durumdalar. Verdikleri sözleri yerine getirecek olmanın heyecanıyla yanıp tutuşuyorlar.

Eski Cumhurbaşkanı Talat, lafı tam gediğine koymuş, tecrübelerine dayanarak! “UBP’nin yaptıklarından haberiniz da olmayacak” deyivermiş. Ne güzel söylemiş!

“Bunları kahvede görünce elinizi uzatmayın, sandalyelerinizi ters çevirip oturun” diyen zihniyetin ete kemiğe bürünmüş haline bak sen!

Hiç mi o ruhtan eser kalmamış? Tümden mi değişime uğradınız? Değiştirip, dönüştürecekken, ne bu ilkesizlik? Nasıl bu durumlara düştünüz? Ne uğruna?

Memleket gailesi… Ateşten gömlek… Elinizi taşın altına sokmak… Fedakarlık…

Duyduklarım, okuduklarım, gördüklerim hayal, rüya, kabus gibi…

Kan ter içinde uyanınca “oh be, ne kötüymüş!” diye avutasım var hala kendimi…

Oysa herkes, hiç durmaksızın, sosyal medyada, eski ve gerçek dışı olmuş beyanlarınızı paylaşıp durmakta…

Ne söz uçmuş ne yazı, hepsi ortada…

İpliğiniz sizin de çıkmış artık pazara…

Temiz toplum, temiz siyaset ha???

Etiketler


İlgili Makaleler

Ahmet Okan

Durum böyle gardaş!

21 Mayıs 2019
Eşref Çetinel

“Toprak ekenin su kullananındır!”

21 Mayıs 2019

“İmkân olsa yarın üniversiteye giderim”

20 Mayıs 2019
cenk diler

Elektrikte Planlı Algı Operasyonu Yapılıyor

20 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı