Eğri gemi eğri sefer!

Eğri gemi ile doğru sefer yapabileceğinize kimseye inandıramazdınız. Bırakınız başkasını inandırmayı kendinizi de yandaşlarınızı da inandırmanız mümkün değildi. Sırf bu yüzden adettendir. “İstemem amma koyuver yan cebime” diyecektiniz.

“Oynayamam yerim dar” şarkısını söyleyecektiniz.

Sonra; “ateşten gömlek” senaryosunu devreye sokacaktınız.

Finali ise; “Toplumsal kaygılar, memleket için gaileler” ile yapacaktınız.

Ne bayat yaklaşımlar… Ne kokmuş temcit pilavı bu… Sonu belli bu film, bu oyun, kimseyi etkilemiyor.

“Biz gidelim de UBP ile YDP mi gelsin?” diye soran dudaklar, şimdi nasıl da zembil gibi büzüldü. Siz gitmediniz onlar geldi! Birlikte yürüyeceksiniz bu yollarda!

“Bu vekiller hani da sizi temsil etmiyordu?” Hangi vekillerdi ki onlar? Tarih oldular da biz mi görmedik? Yerli yerinde duruyor hepsi de. Bal gibi temsil de ediyorlar, sizinle işbirlikçi de oluyorlar işte! Ne değişti ki? O zamandan bu zamana, hepsi daha da allanmış pullanmış sayenizde. Hatta artmışlar da! Daha bir semirmiş durumdalar. Verdikleri sözleri yerine getirecek olmanın heyecanıyla yanıp tutuşuyorlar.

Eski Cumhurbaşkanı Talat, lafı tam gediğine koymuş, tecrübelerine dayanarak! “UBP’nin yaptıklarından haberiniz da olmayacak” deyivermiş. Ne güzel söylemiş!

“Bunları kahvede görünce elinizi uzatmayın, sandalyelerinizi ters çevirip oturun” diyen zihniyetin ete kemiğe bürünmüş haline bak sen!

Hiç mi o ruhtan eser kalmamış? Tümden mi değişime uğradınız? Değiştirip, dönüştürecekken, ne bu ilkesizlik? Nasıl bu durumlara düştünüz? Ne uğruna?

Memleket gailesi… Ateşten gömlek… Elinizi taşın altına sokmak… Fedakarlık…

Duyduklarım, okuduklarım, gördüklerim hayal, rüya, kabus gibi…

Kan ter içinde uyanınca “oh be, ne kötüymüş!” diye avutasım var hala kendimi…

Oysa herkes, hiç durmaksızın, sosyal medyada, eski ve gerçek dışı olmuş beyanlarınızı paylaşıp durmakta…

Ne söz uçmuş ne yazı, hepsi ortada…

İpliğiniz sizin de çıkmış artık pazara…

Temiz toplum, temiz siyaset ha???