Hak sahibi 6839 çalışana 7 milyon 866 bin TL ücret destek ödemesi yapıldı

KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ile, 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara ; işyerlerinin kapalı kaldığı süreler çerçevesinde 24 Mart 2021 tarihinde 1500 TL ve 1000 TL ücret desteği yapılmıştır.

Başvuru ve kayıt aşamasında yapılan hatalı işlemlerden dolayı, bu ücret desteğinden yararlanamayan çalışanlar için Bakanlığımız tarafından ek süre tanınmış ve tanınan kayıt düzeltme süresi sonunda, düzeltme işlemini tamamlayan çalışanlara bugün ücret destek ödemeleri yapılmıştır.

Bu çerçevede, hak sahibi 6839 çalışan için toplam 7 milyon 866 bin 500 TL ödeme yapılmıştır. ( 4784 kişiye 1000 TL, 2055 kişiye 1500 TL) Bugün yapılan bu ücret destek ödemesi ile birlikte, 2021 yılı için toplam 45 567 çalışana 55 milyon 128 bin TL ücret destek ödemesi yapılmıştır.