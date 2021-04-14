Yatağında ölü bulunan 2 aylık bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta yaşamını yitiren bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli ailenin 2 aylık erkek bebeği yatağında ölü olarak bulundu. Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü bilinen bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Philenews’in haberine göre, Limasol’da Salı günü erken saatlerde karyolasında ölü bulunan iki aylık bir erkek bebek ve 34 yaşındaki babası Covid-19’a yakalandı.

Bebek, 8 Şubat’ta dünyaya geldi ve tespit edilen solunum problemleri nedeniyle 15 gün süreyle Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmak zorunda kaldı.

Genç anne salı günü saat 02.00 civarında bebeğin yanına gittiğinde bebeği baygın bir şekilde bulmuştu.