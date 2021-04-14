İngiltere’de “karışık aşı” denemeleri genişletiliyor

İngiliz bilim insanları, virüse karşı uzun süreli bağışıklık sağlamak için Oxford-AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşılarının farklı kombinasyon ve aralıklarla yapıldığı Com-Cov klinik deneyinin genişletileceğini bildirdi.

Com-Cov klinik deneyinde, ilk doz Pfizer veya AstraZeneca aşısını olan 50 yaşın üzerindeki yetişkinler, 2’nci dozda Moderna veya Novavax aşısını olacak.

Sağlık uzmanları, istenmeyen yan etkiler konusunda denemeye gönüllü katılanları sürekli takip edeceklerini belirtti.

800’den fazla kişiye uygulandı

Klinik denemelerin baş araştırmacısı Oxford Aşı Grubu’ndan Prof Matthew Snape, denemelere son 8 ila 12 hafta içinde Ulusal Sağlık Sistemi NHS’den bir doz almış 1050 gönüllünün katılmasını tahmin ettiklerini ifade ederek, “Halihazırda araştırmaya 800’den fazla kişi katıldı; 2 doz Pfizer, AstraZeneca veya 2 doz karışık aşı oldu.” dedi.

İlk sonuçlar gelecek ay açıklanacak

Com-Cov klinik deneyinin ilk aşamasının sonuçlarının mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Genişletilmiş denemelerin sonuçlarının ise haziran veya temmuz ayında raporlanması planlanırken, klinik deneyin 1 yıl kadar devam edeceği açıklandı.

İngiltere’de halihazırda BioNTech-Pfizer, Oxford-AstraZeneca ve Moderna aşıları kullanılıyor.

DSÖ tavsiye etmiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü şu anda koronavirüs aşılarının değiştirilmesini aynı düzeyde koruma sağlayıp sağlamayacağını inceleyen hiçbir veri bulunmaması nedeniyle önermiyor.

İngiliz bilim insanları ise karışık aşı uygulaması formülü ile bir ilke imza atarak, yüksek düzeyde koruma sağlanacağına inanıyor.