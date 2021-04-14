Facebook’a içeriği kaldırma itirazı yapılabilecek

Facebook’un içerik denetim kurulu, Facebook ve Instagram’dan kaldırılması istenen içerik üzerinden kullanıcı itirazlarını kabul etmeye başlayacağını bildirdi.

Önceden, itiraz hakkı yalnızca Facebook’un sitelerinden kaldırdığı içeriği geri yüklemek için kullanılabiliyordu.

Gözetim kurulu, itiraz hakkının önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi. Ancak tüm itirazlar dikkate alınmayacak aralarında seçim yapılarak bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilecek.

Bağımsız kurul bazı kararları bozmuştu

Bağımsız kurul, nefret söylemi, şiddeti kışkırtma ve diğer çetrefilli konuları içeren davalarda Facebook’un bazı ılımlı kararlarını bozmuştu.

Kurul aynı zamanda Facebook’un eski Başkan Donald Trump’ın Capitol Hill’deki 6 Ocak ayaklanmasının ardından süresiz olarak engellenmesi kararını gözden geçiriyor.